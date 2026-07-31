Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma e traffico bloccato, persona incastrata tra le lamiere

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Traffico in tilt e lunghe code sul Grande Raccordo Anulare di Roma a causa di un incidente. Lo scontro, in carreggiata esterna al km 6,6, ha coinvolto tre auto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre una persona rimasta incastrata tra le lamiere. La persona soccorsa è poi stata portata, con l’elisoccorso, in codice rosso all’ospedale San Camillo.

Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma

Un automobilista è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto nel primo pomeriggio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

All’altezza del chilometro 6,6, in carreggiata interna, tre auto sono rimaste coinvolte nello scontro: ad avere la peggio tra gli automobilisti sarebbe stata una donna di 65 anni, come riferito da Fanpage.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, le squadre dei vigili del fuoco, gli operatori Anas e le forze dell’ordine impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Una persona rimasta incastrata tra le lamiere

La donna ferita è rimasta incastrata tra le lamiere a causa dell’impatto, anche se ancora non è chiara la dinamica.

Per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma per estrarlo.

Una volta estratta dall’abitacolo, la donna è stato portato, in elisoccorso, all’ospedale San Camillo, dove è arrivato in codice rosso: avrebbe riportato un trauma cranico e uno toracico.

Le ripercussioni sul traffico

A causa dell’incidente il traffico è andato in tilt all’altezza dello svincolo Aurelia e si sono create lunghe code sul Grande Raccordo Anulare.

Il traffico è diventato intenso soprattutto all’altezza dell’uscita La Pisana dell’A90, per le inevitabili ripercussioni dei quanto accaduto.

La circolazione in entrambe le direzioni del Raccordo era stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso.

A rendere ancor più critica la situazione è stato il traffico intenso di questo periodo in vista del primo grande weekend dell’esodo estivo, con migliaia di persone in partenza per le vacanze.