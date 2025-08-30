Incidente sul lavoro a Foggia, agricoltore 21enne muore schiacciato dal trattore: la dinamica della tragedia

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un agricoltore di 21 anni è morto in un incidente sul lavoro sulla Strada Provinciale tra Cerignola e Foggia. Stando a una prima ricostruzione della tragedia, il giovane stava manovrando un trattore quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si sarebbe ribaltato schiacciandolo. All’arrivo dei soccorsi, il ragazzo era già privo di vita. Sull’incidente indagano le Forze dell’Ordine di Cerignola.

Incidente sul lavoro a Foggia: agricoltore muore schiacciato dal trattore

Nuova tragedia sul lavoro in Italia: un giovane agricoltore è morto, schiacciato dal trattore che stava manovrando, in provincia di Foggia.

L’incidente si è verificato il 28 agosto, ma è stato reso noto solamente nelle ultime ore, sulla Strada Provinciale 91, la strada che collega Cerignola altri centri del Foggiano.

La tragedia ha avuto luogo sulla Strada Provinciale 19 a Foggia

Per cause ancora in fase di accertamento, il trattore guidato dal 21enne si sarebbe ribaltato durante la manovra.

Chi era la vittima

Stando a quanto riportato dalle Forze dell’Ordine, il giovanissimo agricoltore che è morto a seguito dell’incidente sul lavoro a Foggia è un 21enne originario della Repubblica del Mali.

Il lavoratore era però residente da tempo a Canosa di Puglia.

Inutili i soccorsi scattati dopo l’allarme lanciato dagli altri agricoltori che stavano operando nella medesima zona.

I medici, una volta giunti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare null’altro se non constatare il decesso del 21enne.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e le indagini

Oltre ai sanitari del 118, sul posto dell’incidente sul lavoro avvenuto in provincia di Foggia sono intervenute anche le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco.

L’intervento dei pompieri è stato necessario per liberare il corpo del 21enne, intrappolato sotto il pesante mezzo.

Gli agenti della Polizia Locale di Cerignola sono attualmente al lavoro per indagare sulle esatte cause che hanno portato a questa ennesima tragedia e per individuare eventuali responsabilità.

Quello che si è verificato sulla Strada Provinciale 91 è solo il più recente tra i moltissimi incidenti sul lavoro che si sono verificati in Italia nel 2025.

Solamente nel primo semestre dell’anno corrente, infatti, nel nostro Paese si sono verificati 502 sinistri mortali in contesto lavorativo.