Incidente sul lavoro in via Prenestina a Roma, operaio 63enne cade dalla scala e batte la testa: è gravissimo

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Un operaio bengalese, prossimo ai 64 anni, è caduto da una scala mentre tinteggiava un locale in via Prenestina destinato a diventare una moschea, a Roma. Per l’uomo vittima dell’incidente sul lavoro la diagnosi è di trauma cranico ed emorragia cerebrale: è in prognosi riservata al San Giovanni. La Procura indaga per lesioni colpose, a pochi giorni dalla morte di Andrea Moretti al Colosseo.

Roma, incidente sul lavoro in via Prenestina

È un momento nerissimo per Roma, con un altro incidente sul lavoro dopo la morte di Andrea Moretti al Colosseo.

Questa volta è accaduto in zona Villa Gordiani, dove giovedì 24 settembre un operaio è stato vittima di una rovinosa caduta da una scala e ora lotta fra la vita e la morte.

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L’uomo stava lavorando all’interno di un immobile in ristrutturazione al civico 359 di via Prenestina, un locale che sta per essere trasformato in un luogo di culto musulmano.

Cittadino del Bangladesh nato nel 1962, l’operaio si trovava su una scala per tinteggiare le pareti quando è precipitato al suolo.

L’operaio è gravissimo

L’allarme è scattato intorno alle 22, con l’intervento dei carabinieri della stazione Roma Prenestina insieme al personale del 118. Al loro arrivo, l’operaio presentava una ferita lacero-contusa al capo e un’emorragia cerebrale, condizioni giudicate critiche fin dai primi soccorsi.

Stabilizzato sul posto, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Giovanni, dove resta ricoverato in prognosi riservata e con la vita appesa a un filo.

Per ricostruire con precisione la dinamica della caduta e verificare eventuali responsabilità, sono intervenuti anche i militari del nucleo investigativo di Roma e gli ispettori del lavoro della Asl competente, incaricati di controllare la regolarità della posizione contrattuale dell’uomo e il rispetto delle norme antinfortunistiche nel cantiere.

Il locale è stato posto sotto sequestro e affidato in custodia al proprietario dell’immobile, anch’egli cittadino bengalese. In procura è stato aperto un fascicolo per lesioni personali colpose, assegnato al pm Mario Dovinola sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Antonino Di Maio.

La vicenda arriva a distanza di appena un paio di giorni dall’altra tragedia sul lavoro consumata nel cuore della Capitale, quella della morte di Andrea Moretti nel cantiere al Colosseo.