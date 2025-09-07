Incidente sul monte Bianco, alpinista muore precipitando per 150 metri sotto gli occhi del figlio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Ennesima tragedia sul Monte Bianco, dove un alpinista francese è morto dopo essere precipitato e aver affrontato una caduta da 150 metri. Il dramma, avvenuto sotto gli occhi del figlio della vittima, si sarebbe originato a causa dell’improvviso cedimento di un ancoraggio. Sull’incidente indaga la Guardia di Finanza di Entrèves-Courmayeur.

Monte Bianco, alpinista muore dopo una caduta da 150 metri

Un alpinista francese è morto dopo essere precipitato da un’altezza di 150 sul Monte Bianco.

L’incidente si è verificato nella mattinata di domenica 7 settembre sul versante italiano del Monte, precisamente sulla Tour Ronde.

ANSA

Nell’immagine, diffusa dal Soccorso Alpino, il luogo dove l’alpinista francese è morto

Stando a una prima e frammentaria ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo stava percorrendo la discesa con corda doppia insieme al figlio di 27 anni.

L’origine della tragedia: possibile cedimento di un ancoraggio

Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, però, l’uomo sarebbe precipitato sotto gli occhi del figlio, cadendo da un’altezza di 150 metri.

Secondo quanto riporta il Soccorso Alpino Valdostano, all’origine dell’incidente sul Monte Bianco potrebbe esserci un cedimento di uno degli ancoraggi.

Stando al racconto del figlio della vittima, lui e il padre stavano scendendo e avevano effettuato una sosta. L’alpinista era pronto alla discesa e già legato, ma l’ancoraggio avrebbe ceduto.

Il Soccorso si è anche occupato del recupero del cadavere dell’alpinista francese dopo che l’allarme è scattato.

Indagini in corso

Per risalire alle esatte origini della tragedia, comunque, è intervenuta la Guardia di Finanza di Entrèves-Courmayeur.

, che sta attualmente cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto sul Monte Bianco, dopo aver completato le operazioni di riconoscimento della vittima.

Il figlio dell’alpinista francese, suo compagno di cordata, non ha riportato ferite o danni: l’ANSA ha riferito che ha già raggiunto Courmayeur.

In suo favore è stato attivato il servizio di Psicologia dell’emergenza.

Quello del 7 settembre è solo l’ultimo incidente avvenuto sul Massiccio. Solo poche settimane fa, un altro alpinista ha perso la vita sul Monte Bianco, morendo a 4mila metri di quota.