Incidente sul Monte Taburno, cade in un dirupo e l'amica precipita per aiutarla: salvate due escursioniste

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Due giovani donne sono cadute in un dirupo sul Monte Taburno, in provincia di Benevento, durante un’escursione. Le escursioniste, dopo l’allarme sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco e trasportate in elisoccorso negli ospedali di Benevento. Nella struttura sono state sottoposte agli accertamenti del caso. Fortunatamente nessuna delle due sarebbe in gravi condizioni. Resta da chiarire la dinamica.

Incidente in montagna nel Beneventano

Momenti di paura nella mattinata di domenica 25 ottobre sul Monte Taburno, nel Beneventano, dove due giovani donne sono cadute in un dirupo mentre stavano facendo un’escursione.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, una delle due ragazze sarebbe precipitata per prima.

L’amica avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta a sua volta nel tentativo di prestarle aiuto. Dopo l’incidente è scattato immediatamente l’allarme.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Benevento, che hanno avviato le operazioni di recupero delle due ragazze.

Data la posizione particolarmente impervia, una delle due escursioniste è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano. La seconda è stata invece recuperata da una squadra di terra del comando.

Entrambe le giovani sono state poi affidate ai sanitari dell’elisoccorso e trasferite in ospedale. Una delle due è stata ricoverata al San Pio di Benevento, mentre l’altra è stata trasportata al Fatebenefratelli. Dalle prime informazioni emerse nessuna delle due escursioniste versa in condizioni gravi.

Nuovo incidente in montagna: i numeri

Anche se la stagione in cui si verificano più incidenti è quella invernale, le belle giornate delle altre stagioni spingono molti a visitare la montagna.

I numeri dei soccorsi sono sempre alti. Solo lo scorso 17 ottobre un‘escursionista di 36 anni è precipitata per 300 metri. È accaduto in Trentino, nella zona di Forcella Portoi sopra Canazei.

Purtroppo la donna, che era in vacanza con la famiglia, non ce l’ha fatta.