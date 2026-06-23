Incidente sul Passo Sella tra l'ex sciatore Peter Runggaldier e una 30enne, bici contro moto: lei è grave

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Incidente sul Passo Sella, in Trentino: a scontrarsi sono stati una ciclista 30enne tedesca, che è stata ricoverata in gravi condizioni, e Peter Runggaldier, ex campione di sci azzurro negli anni Novanta che stava viaggiando in sella alla sua moto. Sono stati trasportati in ospedale con due elicotteri: quello dell’Aiut Alpin Dolomites, che ha prestato soccorso alla donna, e quello di Trentino Emergenza che ha preso in carico l’ex atleta.

Passo Sella, incidente tra una turista e Peter Runggaldier: la donna è grave

La donna ferita è una turista tedesca che è stata trasferita in elicottero all’ospedale San Maurizio di Bolzano. È in condizioni critiche e in prognosi riservata.

Anche Runggaldier, 57 anni, è rimasto ferito in modo serio nell’incidente, riportando diverse fratture, ma non è in pericolo di vita e al momento è ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

ANSA

La vicenda si è verificata martedì 23 giugno in prossimità del Passo Sella, lungo la statale 242.

La dinamica al vaglio degli investigatori

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale della Val di Fassa, come riportato dal Corriere della Sera, la bici e la moto si sarebbero urtate. Dopo l’impatto, la ciclista è rovinata violentemente sull’asfalto.

La bici stava procedendo in discesa mentre la moto viaggiava in salita. Il mezzo a pedali, a causa del forte urto frontale, si è spezzato in due.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Canazei, i carabinieri della compagnia di Cavalese e la polizia locale di Moena: gli agenti si sono subito messi al lavoro per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

L’incidente che ha coinvolto la turista tedesca e Runggaldier è avvenuto a pochi giorni dalla morte, sempre sulle strade del Trentino, della 14enne Adele Cobelli.

La giovane promessa della bici si stava allenando nella frazione di Pressano, comune di Lavis, quando è stata travolta da una Volkswagen che arrivava in senso opposto.

Chi è Peter Runggaldier

Runggaldier è nato a Bressanone il 29 dicembre 1968 ed è stato uno dei più forti velocisti dello sci azzurro negli anni Novanta. Ha conquistato una medaglia d’argento in discesa libera ai Mondiali 1991 e una Coppa del Mondo di supergigante nel 1995.