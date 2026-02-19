NOTIZIE
Incidente sul Raccordo a Roma, morto investito da un'auto dopo la caduta dallo scooter in zona Ostiense

In un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma, il conducente di uno scooter è morto investito da un'auto dopo essere caduto sull'asfalto

Un grave incidente mortale è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, al chilometro 58,900, in zona Ostiense, tra le uscite 25 Laurentina e 26 Pontina. In base alla prima ricostruzione dei fatti, il conducente di uno scooter è morto travolto da un’auto dopo essere caduto sull’asfalto.

Le prime informazioni sull’incidente mortale sul Raccordo a Roma

L’incidente è avvenuto attorno alle 7 del mattino di giovedì 19 febbraio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, al km 58,900.

A ricostruire quanto accaduto è Il Messaggero: il conducente dello scooter sarebbe finito sull’asfalto per cause ancora in fase di accertamento ed è stato poi travolto da un’auto.

L'incidente è avvenuto attorno alle 7 del mattino di giovedì 19 febbraio sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in zona Ostiense.

Incidente sul Raccordo a Roma: polizia e personale Anas sul posto

Il tratto di strada interessato è quello compreso tra le uscite 25 (Laurentina) e 26 (Pontina).

Sul posto sono intervenuti il personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada e gli agenti della Polizia Stradale per avviare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità.

Per tutta la durata delle operazioni di messa in sicurezza, il transito è stato garantito lungo la corsia di emergenza, con conseguenti code nel tratto interessato.

La situazione traffico sul GRA a Roma

L’incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e traffico completamente bloccato nella zona.

Astral ha segnalato in una nota pubblicata alle ore 8,39 “code a partire da Boccea in carreggiata esterna e code tra Casilina e Ostiense in carreggiata interna”.

Il Corriere della Sera riporta che, nonostante le riaperture, risultano “forti rallentamenti” prima dello svincolo 29, Parco dei Medici, in direzione Appia.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.

incidente sul Raccordo morto auto scooter iStock

