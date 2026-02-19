Incidente sul Raccordo a Roma, morto investito da un'auto dopo la caduta dallo scooter in zona Ostiense
In un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma, il conducente di uno scooter è morto investito da un'auto dopo essere caduto sull'asfalto
Un grave incidente mortale è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, al chilometro 58,900, in zona Ostiense, tra le uscite 25 Laurentina e 26 Pontina. In base alla prima ricostruzione dei fatti, il conducente di uno scooter è morto travolto da un’auto dopo essere caduto sull’asfalto.
- Le prime informazioni sull'incidente mortale sul Raccordo a Roma
- Incidente sul Raccordo a Roma: polizia e personale Anas sul posto
- La situazione traffico sul GRA a Roma
Le prime informazioni sull’incidente mortale sul Raccordo a Roma
L’incidente è avvenuto attorno alle 7 del mattino di giovedì 19 febbraio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, al km 58,900.
A ricostruire quanto accaduto è Il Messaggero: il conducente dello scooter sarebbe finito sull’asfalto per cause ancora in fase di accertamento ed è stato poi travolto da un’auto.
Incidente sul Raccordo a Roma: polizia e personale Anas sul posto
Il tratto di strada interessato è quello compreso tra le uscite 25 (Laurentina) e 26 (Pontina).
Sul posto sono intervenuti il personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada e gli agenti della Polizia Stradale per avviare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità.
Per tutta la durata delle operazioni di messa in sicurezza, il transito è stato garantito lungo la corsia di emergenza, con conseguenti code nel tratto interessato.
La situazione traffico sul GRA a Roma
L’incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e traffico completamente bloccato nella zona.
Astral ha segnalato in una nota pubblicata alle ore 8,39 “code a partire da Boccea in carreggiata esterna e code tra Casilina e Ostiense in carreggiata interna”.
Il Corriere della Sera riporta che, nonostante le riaperture, risultano “forti rallentamenti” prima dello svincolo 29, Parco dei Medici, in direzione Appia.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.