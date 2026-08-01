Incidente sull'A1 vicino Arezzo tra un camion e tre auto, quattro feriti: traffico e disagi in autostrada

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scontro tra un camion e tre auto sull’A1, già congestionata dal primo giorno di esodo estivo. L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada del Sole in provincia di Arezzo e ha provocato quattro feriti, tra cui un minore, trasportati in ospedale in codice 2. Per consentire i soccorsi e ripristinare il manto stradale, il tratto interessato è stato ridotto a una sola corsia provocando per alcune ore diversi chilometri di coda, in una mattinata contrassegnata dal bollino nero.

L’incidente sull’A1

L’incidente che ha coinvolto il mezzo pesante e le tre auto si è verificato nelle prime ore del mattino di sabato 1 agosto, nel tratto di autostrada A1 che va da Valdarno a Monte San Savino, all’altezza del chilometro 336 in direzione di Roma.

Come riportato da La Nazione, sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’automedica da Arezzo, la Croce Bianca di Tegoleto, i vigili del fuoco e la polizia stradale, oltre al personale di Autostrade per l’Italia.

Nel violento schianto sono rimasti coinvolti un uomo di 47 anni, due donne di 42 e 67 anni e un minore, portati all’ospedale di Arezzo in codice 2, il penultimo livello d’emergenza.

Il traffico in autostrada

Per alcune ore il traffico è stata deviato in una sola corsia per permettere i soccorsi, oltre ai rilievi del caso e la messa in sicurezza della carreggiata da parte degli operatori.

Gli interventi sull’A1 hanno provocato almeno 7 chilometri di coda, che si sono via via diradati nel corso della mattinata. Da Autostrade per l’Italia sono arrivate indicazioni a chi viaggia verso Roma di uscire ad Arezzo per poi rientrare a Monte S. Savino, mentre per le lunghe percorrenze sulla Milano-Napoli e chi è diretto nella Capitale di uscire a Firenze Impruneta e rientrare in Valdichiana.

Il primo bollino nero dell’esodo estivo

L’incidente ha contribuito ad aumentare i disagi per la circolazione sull’A1, tra le arterie più interessate dal primo fine settimana dell’esodo estivo, con 16 milioni di veicoli previsti su tutta la rete autostradale italiana.

Nella mattinata di sabato 1 agosto è scattato il primo bollino nero per il traffico intenso in uscita dai centri urbani in direzione di mete turistiche e località di villeggiatura in montagna e a mare.

Un quadro di code e rallentamenti in leggero miglioramento nel pomeriggio, caratterizzato da bollino rosso, così come la mattina di domenica 2.