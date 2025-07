Incidente sull'A4, Silvia Moramarco si è svegliata dal coma e ricorda tutto: è l'unica sopravvissuta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Silvia Moramarco è sopravvissuta alla strage sulla A4. L’unica testimone si è svegliata dal coma e ha detto di ricordare tutto dell’incidente. Nel frattempo è stata disposta l’autopsia per l’anziano che ha viaggiato per 5 minuti contromano e ha provocato la morte di tre persone.

Silvia Moramarco si è risvegliata

Il tragico incidente sull’A4 Torino–Milano ha un bilancio finale: quattro morti e una sopravvissuta. Tra le vittime ci sono tre amici di Novara; il quarto è Egidio Ceriani, l’ottantunenne che ha causato lo scontro. La sopravvissuta è Silvia Moramarco, che si è risvegliata dal coma.

Dopo giorni di apprensione, la donna ha aperto gli occhi. Accanto a lei molti amici, che hanno accolto le sue prime parole e il suo dolore. La 37enne, ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano, ha confessato di ricordare tutto l’incidente.

ANSA Immagini dell’incidente sull’A4

Per i tre uomini che hanno perso la vita è arrivato il via libera alle cerimonie funebri. A Novara si ricorderà Amodio Giurni con il funerale del 31 luglio. I funerali di Grossi e Paglino saranno celebrati venerdì prossimo nella basilica di San Gaudenzio, sempre a Novara.

L’inchiesta della procura di Milano

Sui fatti del 27 luglio indaga la procura di Milano. Il corpo di Egidio Ceriani sarà sottoposto ad autopsia per accertare possibili cause dietro la guida sconsiderata.

L’uomo aveva preso l’uscita sbagliata della Torino–Milano e, al casello di Arluno, aveva fatto inversione, rientrando in carreggiata contromano. Ha poi percorso 5-7 minuti in direzione sbagliata, schivato da numerose auto, fino allo scontro.

Si vuole capire se ci fossero motivazioni di salute che abbiano causato l’incidente, oltre all’errore al casello. Risulta infatti strano che l’uomo abbia continuato a guidare per così tanto tempo senza mai imboccare una corsia di emergenza o una zona di sosta, nonostante i segnali acustici e visivi delle auto in arrivo nella direzione opposta alla sua.

Il ricordo

La vicenda non è ancora del tutto archiviata, visto l’interesse sulle cause che hanno spinto l’81enne a proseguire alla guida, ma intanto si prosegue con il ricordo delle vittime.

Sono arrivati molti messaggi di condoglianze, anche da Vip. Paglino e Grossi erano noti designer e collaboratori di Mattel. Laura Pausini ha scritto un saluto a “due persone stupende, amici preziosi e artisti originali” e così anche Max Pezzali e sua moglie, presenti al loro matrimonio.