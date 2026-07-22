Incidente sull'A7 dove un camion carico di polli si è ribaltato vicino al casello di Milano, animali in fuga

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è stato un nuovo incidente sull’A7, dove un camion che trasportava un carico di polli si è ribaltato nei pressi del casello di Milano. Il conducente del veicolo, rimasto ferito nel ribaltamento, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Chiusa temporaneamente un’intera carreggiata dell’autostrada Genova-Milano, con forti ripercussioni sul traffico: alcuni animali, dopo l’incidente, hanno iniziato a scorrazzare in strada ma diversi volatili sono morti nel ribaltamento del tir.

L’incidente del camion carico di polli sull’autostrada A7

L’incidente si è verificato nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, attorno alle ore 2,30.

Stando alle prime informazioni riportate da Il Giorno, per cause ancora in fase di accertamento, un camion che trasportava animali vivi, in particolare pollame, si è ribaltato improvvisamente mentre percorreva un tratto in curva dell’Autostrada A7 Genova-Milano, perdendo sulla carreggiata gran parte del carico che stava trasportando.

L’impatto si è verificato nel tratto compreso tra Binasco e Assago, in direzione Milano, a ridosso della Barriera di Milano Ovest.

Ferito il conducente del tir nell’incidente sull’A7 Genova-Milano

L’intervento dei soccorsi è stato immediato: la centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul luogo dell’incidente un’ambulanza e un’automedica.

Il conducente del camion, un uomo di 55 anni, è stato estratto dal veicolo e trasportato in codice giallo all’istituto clinico Humanitas di Rozzano. Non sarebbe in pericolo di vita.

Chiusa una carreggiata dell’autostrada A7: ripercussioni sul traffico

Dopo il ribaltamento, il tir è rimasto adagiato su un fianco in strada, disperdendo numerosi volatili sull’asfalto, alcuni di questi purtroppo ormai privi di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e il personale dei Vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e la rimozione degli animali è stato temporaneamente chiuso un tratto di un’intera carreggiata dell’Autostrada A7, in direzione di Milano.

Sono state registrate forti ripercussioni sul traffico: secondo quanto riferito da Milano-Serravalle, alle ore 8,25 la coda era lunga 10 chilometri. La nota sul traffico recita: “Km 13 Milano – Serravalle Coda di 10 km tra Bereguardo e Interconnessione A50 in direzione A7 Milano causa incidente. Permane l’obbligo d’uscita sulla Tangenziale Ovest per traffico diretto a Milano”.