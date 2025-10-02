Incidente sull'Aurelia a Grosseto, 3 morti e 5 feriti tra cui 2 bambini trasportati con l'elisoccorso

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Almeno tre persone sarebbero morte in un incidente sulla statale Aurelia, all’altezza di Grosseto. I veicoli coinvolti sarebbero un furgone e un minivan che trasportava alcuni turisti. Entrambi viaggiavano in direzione nord. Sono cinque in totale le persone ferite, tra le quali ci sarebbero anche due bambini.

Tre morti in un incidente sull’Aurelia

Lo scontro tra un minivan che trasportava turisti e un furgone ha causato almeno tre morti e cinque feriti sulla statale Aurelia, all’altezza di Grosseto, in Toscana, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa.

Le persone ferite sono state distribuite negli ospedali di Siena, Grosseto, e al Careggi di Firenze, anche con il supporto di un elicottero. Tra di loro ci sarebbero anche due bambini.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione nord e si sarebbero urtati a vicenda, riportando gravi danni.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, che hanno soccorso le persone presenti nei due mezzi rimasti coinvolti nel sinistro.

Sono poi arrivati i soccorsi sanitari, insieme ai carabinieri e al personale Anas. È intervenuto anche un elicottero per portare più rapidamente i feriti agli ospedali più vicini.

I vigili del fuoco hanno prima provveduto ai soccorsi dei passeggeri, e stanno ora cercando di liberare la corsia nord della statale, che risulta però chiusa.

Chiusa la statale

Anas ha comunicato infatti che la carreggiata nord della statale Aurelia è chiusa a partire dall’ingresso di Grosseto Nord, al chilometro 188. È possibile prendere la statale a Braccagni.

Per gli automobilisti che provengono da sud e vanno in direzione nord, Anas consiglia di prendere un percorso alternativo attraverso la strada provinciale 152, che viaggia sostanzialmente parallela all’Aurelia dal nord di Grosseto fino a Giuncarico, dopo Braccagni.

Nonostante l’incidente e le deviazioni, non si segnalano particolari problemi per il traffico né lungo l’Aurelia, né lungo i percorsi alternativi segnalati da Anas.

Notizia in aggiornamento