Incidente sull'autostrada A1 tra Firenzuola e Badia, morta anche la bimba di 4 anni che era rimasta ferita

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Non ce l’ha fatta Summer, la bimba di 4 anni, coinvolta nell’incidente di martedì lungo l’autostrada A1, nella galleria tra Firenzuola e Badia, nel Comune di Barberino del Mugello (Firenze). La piccola era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer. Resta grave la madre, la 37enne Silvana Visconti, in prognosi riservata al policlinico Careggi.

La quarta vittima dell’incidente sulla A1

La piccola Summer è dunque la quarta vittima del gravissimo incidente avvenuto nella galleria di Base della Variante di Valico, sull’A1, nel tratto toscano ma al confine con l’Emilia Romagna.

Nello schianto sono deceduti Mauro Visconti, di 69 anni, Nydia Zoila Albuquerque Basulto, di anni 65, nata a Lima (Perù), e la figlia Carla Stephany Visconti, 39 anni, anche lei peruviana.

iStock

L’incidente ha coinvolto la famiglia Visconti di Gravellona Toce. L’auto sulla quale viaggiavano è rimasta ferma in galleria ed è stata travolta da un Tir, il cui conducente ora è indagato per omicidio stradale.

Ancora grave la mamma della bimba

Ancora preoccupanti, invece, le condizioni della madre della piccola Summer, Silvana Visconti, 37 anni, che era al volante dell’auto al momento dello scontro.

La donna rimane ricoverata in terapia intensiva a Careggi, in condizioni molto gravi.

Non è ancora chiaro il motivo per cui l’auto si sia bloccata in corsia di marcia venendo poi travolta dal camion.

Dinamica da chiarire e camionista indagato

Seduta accanto a Silvana Visconti c’era la 65enne Nydia Zoila Albuquerque Basulto, nonna della piccola Summer, mentre sui sedili posteriori le altre vittime (il nonno e la zia), la bimba e un cane (anch’esso deceduto nell’incidente).

Resta, come detto, da capire la dinamica dell’incidente e soprattutto il motivo per cui la Panda su cui viaggiava la famiglia Visconti si sia fermata in galleria: non è escluso un malore della conducente o un guasto all’auto.

Alla guida del camion che ha travolto la famiglia c’era un 56enne moldavo, che è formalmente indagato e che è risultato negativo all’alcotest.