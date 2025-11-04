Incidente sull'autostrada A8 tra Legnano e Castellanza, motociclista morto nello scontro con un camion
Un uomo di 58 anni è morto a causa di un terribile incidente avvenuto sull’autostrada A8 Milano-Varese, intorno alle 7 di martedì 4 novembre. La tragedia si è verificata tra gli svincoli di Legnano e Castellanza, in direzione del capoluogo lombardo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, residente a Busto Arsizio, è caduta con la moto sull’asfalto, per cause ancora da accertare, ed è stata travolta dal camion che viaggiava dietro di lei.
In motociclista 58enne è morto sul colpo. L’Areu ha inviato un’ambulanza e un’automedica sul luogo dell’incidente, mentre la polizia stradale è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e gestire la circolazione.
Inevitabili le ripercussioni sul traffico con una coda che ha raggiunto i 7 chilometri di lunghezza. L’entrata di Busto Arsizio è stata chiusa verso Milano; il traffico è stato deviato sulla Pedemontana.
Notizia in aggiornamento…