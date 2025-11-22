Incidente sulla Palermo-Sciacca tra 3 auto, muore un 18enne e ci sono feriti gravissimi: il bilancio è tragico

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente stradale sulla statale Palermo-Sciacca all’altezza dello svincolo di Roccamena. Un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola, è morto in seguito a uno scontro che ha coinvolto tre auto. Cinque sono i feriti e, tra essi, c’è una ventenne che si trova all’ospedale Villa Sofia in condizioni gravissime.

Incidente sulla Palermo-Sciacca: un morto e 5 feriti

È di un morto e cinque feriti il tragico bilancio di un incidente occorso sulla statale Palermo-Sciacca all’altezza dello svincolo di Roccamena.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe scontrata contro un altro veicolo che sopraggiungeva. Nell’impatto poi è stato coinvolto un altro mezzo.



Il luogo dell’incidente

Muore un 18enne, una 20enne gravissima

Tragico incidente stradale tre auto sulle strade siciliane. Un ragazzo di 18 anni di Borgetto (Palermo), Kevin Di Paola, è morto mentre ci sono cinque feriti.

Tra questi anche una ventenne che si trova in condizioni gravissime. La giovane, D.M.L – queste le sue iniziali – è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia al Trauma Center dopo essere stata intubata e stabilizzata sul posto.

Le altre quattro persone ferite non sono in condizioni gravi e sono state trasportate al Policlinico e al Civico.

La ricostruzione dell’incidente

L’incidente è avvenuto sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, nel territorio di Camporeale, all’altezza del chilometro 45 e dello svincolo di Roccamena. Come riporta Diretta Sicilia, in quel momento le strade erano rese scivolose dalla pioggia battente. A scontrarsi sono state tre auto: una Fiat Grande Punto, una Fiat 500 e una Peugeot. La prima ha invaso la corsia opposta provocando l’impatto contro gli altri due mezzi che viaggiavano verso il capoluogo siciliano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Corleone, Campofiorito e Giuliana che hanno estratto gli occupanti dalle lamiere e i sanitari del 118, la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire il lavoro dei soccorritori e rimuovere un’auto che si era ribaltata mentre le indagini e gli accertamenti sono subito partiti per stabilire le responsabilità.

Solo poche ore prima, nel pomeriggio di venerdì 21 novembre, sempre sullo stesso tratto, la Palermo-Sciacca, si era verificato un altro incidente che aveva coinvolto tre mezzi e provocato due feriti.