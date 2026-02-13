Incidente sulla Pontina a Roma, morto un motociclista di 48 anni: ancora da chiarire le cause

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragico incidente sulla Pontina, dove un motociclista ha perso il controllo della moto ed è deceduto. Si tratta di un quarantottenne, di cui non è ancora stato divulgato il nome. Il veicolo viaggiava in direzione Latina a metà pomeriggio quando, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe scontrato con un’auto. Il traffico sulla Pontina è risultato intasato per diverse ore, mentre la polizia è intervenuta per i primi accertamenti e la rimozione del veicolo.

Incidente sulla Pontina

La Pontina è una strada spesso protagonista di drammatici incidenti. Nel caso dell’incidente avvenuto a metà pomeriggio di venerdì 13 febbraio 2026, la Pontina era stata appena imboccata dal motociclista che ha perso la vita. L’altezza dell’incidente è il km 13.300 in direzione Latina, un tratto in prossimità proprio del Grande Raccordo Anulare.

Mentre la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, l’esito è purtroppo tristemente noto. Il motociclista si è scontrato con un’auto ed è stato sbalzato via. Nell’incidente ha perso la vita un quarantottenne.

Tempestivi gli interventi da parte della Polizia Locale e del personale sanitario del 118 che, una volta raggiunto il luogo del sinistro, non ha potuto far altro che dichiarare il decesso del motociclista.

Bloccata la circolazione

Gravi difficoltà per chi ha viaggiato da e verso Roma a causa delle code che si sono create in seguito all’incidente del motoveicolo, una Ducati Monster. La Polizia Locale di Roma Capitale ha chiuso la strada al traffico per permettere agli agenti di ricostruire la dinamica dello schianto che ha portato alla morte del quarantottenne.

Il traffico è stato deviato sulle strade parallele, come la deviazione all’altezza di Mostacciano che permette di aggirare il tratto coinvolto.

Gli agenti del IX Gruppo Eur stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente, mentre la Polizia Locale continua a presidiare la zona per permettere una viabilità senza troppi intoppi.

Le dinamiche dello schianto

Non si conoscono ancora con certezza le dinamiche dell’incidente, né il nome del centauro che ha perso la vita. Di lui si conoscono soltanto pochissime informazioni, come l’età. Il quarantottenne era a bordo di una Ducati Monster quando, per motivi ancora da verificare, avrebbe perso il controllo della moto finendo contro un’auto.

La ricostruzione degli eventi potrebbe cambiare: potrebbe, per esempio, essere stata coinvolta direttamente l’auto. Al momento non si conoscono i dettagli e le prime informazioni parlano di una perdita di controllo della moto.

Un’ultima ipotesi potrebbe riguardare il coinvolgimento di un altro veicolo che non è rimasto sul posto, il quale potrebbe aver causato la manovra della moto verso l’auto contro la quale il quarantottenne si è poi schiantato.