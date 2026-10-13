Incidente sulle montagne russe Goliath in Georgia, un morto e diversi feriti al parco Six Flags Over
Un uomo è morto nel parco divertimenti: secondo alcuni testimoni, sarebbe precipitato dall’attrazione
Un uomo è morto lunedì sulle montagne russe Goliath del parco divertimenti Six Flags Over Georgia, ad Austell, negli Stati Uniti. Secondo alcuni testimoni oculari, il visitatore sarebbe precipitato dall’attrazione. Nell’incidente sono rimasti feriti anche diversi altri passeggeri. La montagna russa si è bloccata lungo il percorso, lasciando le persone a bordo sospese in quota: i soccorritori le hanno riportate a terra facendole scendere lungo una scala di emergenza