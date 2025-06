Incidente tangenziale Napoli, due motociclisti morti decapitati da un camion dopo lo scontro con un veicolo

Poco prima delle 13.00 del 27 giugno, un incidente sulla tangenziale di Napoli ha provocato la morte atroce di due persone. Un uomo e una donna, a bordo di una moto, sono rimasti coinvolti in uno scontro devastante con un camion nei pressi dello svincolo Italia ’90. L’impatto è stato talmente violento da causare la decapitazione dei motociclisti, lasciando una scena agghiacciante.

Incidente sulla tangenziale a Napoli, morti due motociclisti

Secondo le prime ricostruzioni riportate dal Mattino, ancora in fase di verifica, l’incidente sulla tangenziale di Napoli sarebbe iniziato con un contatto tra la moto e un altro veicolo.

In seguito, il mezzo a due ruote avrebbe perso il controllo, finendo sotto un camion che sopraggiungeva.

L’incidente è avvenuto sulla tangenziale di Napoli: lo svincolo di Italia ’90 è stato chiuso in direzione Capodichino

I corpi sono stati travolti e mutilati, con le teste ritrovate a metri di distanza, una addirittura oltre il guardrail. Chi ha assistito alla scena ha parlato di “film dell’orrore”. Moltissimi automobilisti, scioccati, hanno distolto lo sguardo per non imprimersi nella memoria quelle immagini insostenibili

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due motociclisti.

Viabilità bloccata e traffico deviato per ore

Lo svincolo di Italia ’90 è stato immediatamente chiuso in direzione Capodichino per consentire i rilievi. Il traffico è stato deviato verso Agnano e Fuorigrotta, provocando rallentamenti e lunghe code.

Le salme sono state rimosse solo nel primo pomeriggio, dopo ore di indagini condotte dalla Polizia Stradale, con il supporto della Municipale e degli ausiliari del traffico.

Sul posto sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per chiarire le responsabilità.

Il camionista è stato ascoltato dagli inquirenti, ma al momento non risultano provvedimenti a suo carico.

Una tragedia annunciata? Le parole degli agenti

“È un tratto pericoloso – ha detto un agente – si arriva lanciati da Agnano, basta poco per perdere il controllo”. In molti sottolineano come quella rampa richieda un rallentamento che troppo spesso non viene rispettato.

La zona, già segnalata per criticità, si conferma ad alto rischio. La tragica morte dei due motociclisti sulla tangenziale di Napoli riporta al centro il tema della prevenzione e della gestione della velocità nei tratti di immissione.