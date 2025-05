Incidente tra 4 auto della polizia sull'A1 a Fidenza, diversi feriti e lunghe code

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Quattro auto della polizia sono state coinvolte in un incidente sull’autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola. Nove gli agenti feriti, di cui uno in modo grave, tutti coinvolti nel tamponamento a catena verificatosi per cause ancora da accertare. Il sinistro ha causato code lunghe oltre dieci chilometri in direzione Milano.

Grave incidente sulla A1 a Fidenza

Un grave incidente d’auto ha avuto luogo, intorno alle 18.30 del 15 maggio, sull’autostrada A1 tra Fidenza, in provincia di Parma, e Fiorenzuola, in provincia di Piacenza.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, quel che è certo è che, in un tamponamento a catena, sono state coinvolte diverse auto della polizia, con il conseguente ferimento di 9 persone.

Stando a una prima ricostruzione, l’incidente avrebbe avuto origine da due delle auto, che si sarebbero urtate tra loro lateralmente. L’urto avrebbe poi generato il tamponamento a catena.

I mezzi delle Forze dell’Ordine stavano scortando i tifosi del Milan, di rientro dopo la finale della Coppa Italia a Roma quando, al chilometro 79 verso Milano, si è verificato il sinistro.

Coinvolte 4 auto della polizia: un ferito grave

Sono 4 le auto della polizia coinvolte nell’incidente sulla A1 a Fidenza.

Sui mezzi si trovavano, come anticipato, i poliziotti di scorta ai tifosi del Milan. I 9 agenti rimasti coinvolti nel tamponamento a catena sono tutti feriti. Uno dei poliziotti, tra l’altro, verserebbe in condizioni gravi ed è attualmente assistito all’Ospedale Maggiore di Parma.

Gli altri 8 agenti, invece, avrebbero riportato traumi non gravi: sono stati trasportati all’Ospedale di Vaio di Fidenza.

I feriti sono stati soccorsi da tre ambulanze del 118 e dall’elisoccorso proveniente da Parma, il quale si è occupato dell’agente ferito gravemente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.

Lunghe code: oltre 10 chilometri al bivio per l’A15

L’incidente che ha coinvolto le quattro auto della polizia ha causato lunghe code e rallentamenti sulla A1 all’altezza di Fidenza.

Una coda di oltre 10 chilometri è stata registrata in direzione Milano (in corrispondenza del bivio per l’A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola), con rallentamenti anche verso Bologna.

In ogni caso, secondo Autostrade per l’Italia, il traffico autostradale è ritornato regolare a partire dalle ore 20 circa.