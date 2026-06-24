Incidente tra auto e bus nella galleria Taormina sull'autostrada A18, morto un giovane papà: ferita la figlia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un 30enne è morto in un incidente tra auto e bus avvenuto la notte scorsa nella galleria Taormina sull’autostrada A18 Messina-Catania. La figlia dell’uomo è rimasta ferita: la piccola è stata ricoverata in ospedale al Policlinico di Catania, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione dell’incidente sull’A18

L’incidente è avvenuto attorno alle 2,30 della notte tra martedì e mercoledì, nel tratto della galleria Taormina sull’autostrada A18 in direzione del capoluogo etneo, al chilometro 37,700.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da Radio Taormina, la vettura guidata dall’uomo, una Fiat Sedici, avrebbe tamponato un autobus rimasto in panne prima dell’uscita dalla galleria.

Dopo l’avaria, il conducente dell’autobus avrebbe tentato di raggiungere una piazzola di sosta o la corsia di emergenza per fermarsi in sicurezza, senza però riuscire a uscire dalla galleria.

Il pullman si sarebbe arrestato sulla corsia di marcia, all’interno del tunnel.

Poco dopo è sopraggiunta la Fiat Sedici che, per cause che sono ancora in fase di accertamento, ha urtato con violenza la parte posteriore dell’autobus.

Ferita la figlia del giovane papà morto nell’incidente sull’A18

Nello scontro tra auto e bus avvenuto sull’autostrada A18 Messina-Catania, la figlia piccola dell’uomo, originario della provincia di Catania, è rimasta ferita.

La bimba è stata trasportata in ambulanza al Policlinico di Catania, dove è stata ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le ripercussioni sul traffico in A18 dopo l’incidente alla Galleria Taormina

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Giardini Naxos, a cui sono stati affidati i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Presenti sul posto anche le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni, impegnate nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area, oltre al personale del Consorzio per le autostrade siciliane.

Pesanti le conseguenze sulla circolazione: per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, il tratto dell’autostrada A18 in direzione Catania tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos è stato temporaneamente chiuso al traffico. Disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina.

Si sono formate lunghe code, in particolare di mezzi pesanti e autobus, rimasti bloccati per diverse ore lungo l’autostrada.

La circolazione è poi tornata gradualmente alla normalità dopo il completamento delle operazioni da parte delle forze dell’ordine e del personale intervenuto.