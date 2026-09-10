Incidente tra auto e camion sulla Jonio-Tirreno a Rosarno, morti padre e figlie di 14 e 8 anni: grave la madre

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È gravissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel reggino lungo la statale 682 Jonio-Tirreno, nei pressi di Rosarno. Sterminata un’intera famiglia, nello scontro tra un’auto e un camion sono morti un uomo di 53 anni e le due figlie di 14 e 8 anni, mentre la madre e moglie delle vittime è stata portata in gravi condizioni all’ospedale.

Incidente tra auto e camion sulla Jonio-Tirreno a Rosarno

Tre morti e un ferito in gravi condizioni, un’intera famiglia praticamente distrutta.

È il pesante bilancio di un incidente stradale avvento nella mattinata di oggi, giovedì 10 settembre, sulla statale 682 Jonio-Tirreno a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

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Per cause da chiarire, attorno alle 6 c’è stato un violento scontro frontale tra un’auto e un camion. Lo riporta Ansa.

Morti padre e figlie di 14 e 8 anni

A seguito del violentissimo impatto, sono morti tre dei quattro componenti di una famiglia di Gioiosa Ionica che viaggiava a bordo della vettura.

Le vittime sono il padre di 53 anni e le due figlie di 14 e 8 anni. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per loro non c’era ormai più nulla da fare.

In gravissime condizioni la madre, estratta dalle lamiere dell’auto e ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Polistena.

Strada chiusa

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, i carabinieri e il personale Anas.

L’incidente ha avuto pesanti conseguenze sulla circolazione: per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Rosarno.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente, al vaglio delle forze dell’ordine.