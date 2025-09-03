Incidente tra auto e due tir sull'A1 tra Ospedaletto e Basso Lodigiano, 21enne morta e 4 feriti gravi
Un incidente tra un'auto e due tir sull'autostrada A1 ha provocato una vittima di 21 anni e ferito gravemente quattro uomini, tra i 25 e i 61 anni
Un morto e quattro feriti gravi nello scontro tra un’auto e due tir sull’autostrada A1, all’altezza del comune di Senna Lodigiana, in provincia di Lodi. Vittima dell’incidente una ragazza di 21 anni, mentre quattro uomini di 25, 52, 60 e 61 anni sono stati trasportati d’urgenza in elicottero negli ospedali lombardi.
L’incidente tra l’auto e i due tir
L’incidente è avvenuto intorno alle 00.30 tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre sull’autostrada del Sole, tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano.
Lo scontro mortale, ancora in fase di accertamento, ha visto coinvolti due autoarticolati e un’utilitaria, una Panda blu finita sottosopra sull’asfalto in seguito al violento impatto.
I soccorsi sull’A1
Data la gravità dell’incidente, è stato necessario l’intervento sul posto anche due elisoccorsi del 118, oltre alle due automediche e le quattro ambulanze mandate dall’Agenzia regionale emergenza della Lombardia.
Gli elicotteri hanno portato due dei feriti gravi agli ospedali di Milano Niguarda e di Pavia, dove si trovano al momento ricoverati in prognosi riservata, mentre gli altri due uomini sono stati traferiti in ambulanza all’ospedale di Cremona.
Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine e vigili del fuoco, arrivati con autopompa, un carro soccorso e un’autogru per mettere in sicurezza il tratto di autostrada.
La polizia stradale di Guardamiglio è al lavoro sui rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e individuare eventuali responsabilità.
L’incidente a Palermo
Altre due vittime poche ore prima a Palermo, in seguito a un incidente in moto in Viale Regione Siciliana. A rimanere uccisi Antonio Mazzola e Domenico Schiavo, rispettivamente di 27 e 22 anni.
Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi sarebbero caduti autonomamente e senza il coinvolgimento di altri veicoli, intorno all’1.3o della notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre.