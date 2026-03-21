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Incidente tra moto e taxi a Milano in viale Mugello, due giovani morti nello scontro e un 61enne ferito

Le vittime avrebbe bruciato un semaforo rosso, schiantandosi poi contro la fiancata del taxi guidato da un 61enne

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Maurizio Perriello

GIORNALISTA

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una donna di 20 anni e un uomo di 23 sono morti in un incidente stradale avvenuto in viale Mugello, a Milano, intorno alle 4 di sabato 21 marzo. Le due vittime viaggiavano a bordo di una moto, quando si sono scontrati in maniera violenta con un taxi. L’automobilista, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono intervenuti soccorritori del 118, vigili del fuoco e polizia locale.

Semaforo rosso non rispettato e impatto fatale, cosa è successo

Il taxi guidato dal 61enne si è ribaltato finendo la sua corsa in viale Corsica dopo l’impatto con la motocicletta, una Kawasaki Ninja. Quest’ultima viaggiava lungo viale Campania provenendo da piazza Piola.

Al semaforo dell’incrocio i due giovani non avrebbero però rispettato il rosso, passando ugualmente. A quel punto si sono schiantati contro la fiancata dell’auto guidata dal 61enne, che stava percorrendo corso XXII Marzo in direzione periferia.

Incidente tra auto e moto a Milano in viale Mugello, due giovani morti nello scontro e un 61enne feritoANSA

Il tassista è stato trasportato in ospedale al Policlinico in codice giallo. Per le due vittime invece non c’è stato nulla da fare: sono stati trovati già in arresto cardiaco e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’incidente è avvenuto nei pressi di una fermata dell’autobus.

Chi sono le vittime

Il pm di turno ha disposto il sequestro di moto e taxi e anche dei caschi indossati dalle due vittime.

Il 23enne era originario di Capannori, in provincia di Lucca, mentre la ragazza era di Locate di Triulzi (Milano).

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