Incidente tra moto e taxi a Milano in viale Mugello, due giovani morti nello scontro e un 61enne ferito
Le vittime avrebbe bruciato un semaforo rosso, schiantandosi poi contro la fiancata del taxi guidato da un 61enne
Una donna di 20 anni e un uomo di 23 sono morti in un incidente stradale avvenuto in viale Mugello, a Milano, intorno alle 4 di sabato 21 marzo. Le due vittime viaggiavano a bordo di una moto, quando si sono scontrati in maniera violenta con un taxi. L’automobilista, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono intervenuti soccorritori del 118, vigili del fuoco e polizia locale.
Semaforo rosso non rispettato e impatto fatale, cosa è successo
Il taxi guidato dal 61enne si è ribaltato finendo la sua corsa in viale Corsica dopo l’impatto con la motocicletta, una Kawasaki Ninja. Quest’ultima viaggiava lungo viale Campania provenendo da piazza Piola.
Al semaforo dell’incrocio i due giovani non avrebbero però rispettato il rosso, passando ugualmente. A quel punto si sono schiantati contro la fiancata dell’auto guidata dal 61enne, che stava percorrendo corso XXII Marzo in direzione periferia.
Il tassista è stato trasportato in ospedale al Policlinico in codice giallo. Per le due vittime invece non c’è stato nulla da fare: sono stati trovati già in arresto cardiaco e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
L’incidente è avvenuto nei pressi di una fermata dell’autobus.
Chi sono le vittime
Il pm di turno ha disposto il sequestro di moto e taxi e anche dei caschi indossati dalle due vittime.
Il 23enne era originario di Capannori, in provincia di Lucca, mentre la ragazza era di Locate di Triulzi (Milano).