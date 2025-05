Incidente tra auto e moto a Visso, morto centauro 70enne dopo essere precipitato in una scarpata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragico incidente stradale nella Marche, a Visso, dove si sono scontrate un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dal suo mezzo e precipitato in una scarpata. Si tratta di un uomo di 70 anni, che è stato recuperato dai Vigili del Fuoco. Il motociclista è però morto nell’incidente. FdO sul posto per gli accertamenti.

L’incidente stradale a Visso

Si è verificato nel primo pomeriggio di oggi – sabato 31 maggio 2025 – poco prima delle ore 14 un incidente stradale nel territorio del comune di Visso, nella provincia di Macerata, nelle Marche.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, il sinistro avrebbe coinvolto due mezzi, un’automobile e una motocicletta, una Yamaha 900 guidata da un uomo di circa 70 anni.

La zona delle Marche dove si trova Visso, comune nel quale un uomo di 70 anni è morto in seguito a un incidente stradale

Come riportato da diverse testate, tra le quali l’ANSA, in seguito allo scontro il centauro alla guida della motocicletta sarebbe stato sbalzato lontano dal mezzo, finendo per precipitare giù per la scarpata che costeggia la strada.

Morto un uomo di 70 anni

In seguito all’incidente, diversi passanti hanno allertato i soccorsi e le Forze dell’Ordine. Sul posto sono quindi accorsi il personale sanitario del 118, i Carabinieri della compagnia locale e una squadra di Vigili del Fuoco del locale distaccamento.

Proprio questi ultimi hanno provveduto al recupero del corpo dell’uomo utilizzando tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), necessarie nel frangente a causa della natura impervia del posto nel quale era precipitata la vittima.

Per il motociclista non c’è però stato nulla da fare. Viste le gravi ferite riportate in seguito all’incidente e al volo, gli operatori medici accorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente

Intanto i Carabinieri accorsi, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, hanno chiuso al traffico per tutta la durata dell’intervento tutto il tratto di strada interessato dal sinistro.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: non è infatti chiaro se ci sia stato un effettivo scontro tra i due mezzi, o se il motociclista abbia perso il controllo del suo veicolo, finendo per precipitare fuori strada.