Incidente tra auto e scooter sull'ex statale 35 nel Pavese, grave il bilancio delle vittime: 3 morti sul posto

Tragico incidente tra Pavia e Borgarello tra un’auto e uno scooter. Gravissimo il bilancio delle vittime: tutte le persone coinvolte sono decedute. Sul posto le squadre di soccorso hanno tentato la rianimazione dell’automobilista, mentre gli altri due sono affogati nel Navigliaccio.

Incidente nel Pavese

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 agosto sull’ex statale 35 nel Pavese. Sono rimaste coinvolte tre persone e tutte hanno perso la vita.

Lo scontro è avvenuto all’altezza di Cassinino, tra Pavia e Borgarello, in territorio comunale di Pavia.

Incidente nel Pavese: 3 morti

L’impatto è stato molto violento. Secondo testimoni e ricostruzioni, due delle tre vittime sono morte prima dell’arrivo dei soccorsi. La terza, l’automobilista, ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate.

La dinamica

Gli agenti sono ancora al lavoro sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto frontalmente. La Mazda avrebbe colpito lo scooter con le due persone a bordo, un uomo e una donna. Di loro non si conoscono ancora età, nome o altre generalità.

Sarebbero stati sbalzati via dalla sella, finendo oltre il guardrail. I due sarebbero stati ritrovati annegati nel Navigliaccio, che scorre adiacente alla carreggiata.

I soccorsi

All’arrivo dei soccorsi c’era ben poco da fare. L’uomo alla guida dell’automobile è stato estratto dalle lamiere dell’auto in gravissime condizioni.

È stato necessario intubarlo e rianimarlo sul posto, ma gli sforzi non sono bastati ed è stato dichiarato deceduto.

Sul posto numerose squadre al lavoro. Gli agenti sorvegliano la zona per indagare sulla ricostruzione, mentre i vigili del fuoco stanno ripulendo e mettendo in sicurezza la strada. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per consentire i lavori e gli accertamenti.