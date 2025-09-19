Incidente tra Buja e Treppo Grande (Udine), scuolabus si ribalta: cinque feriti tra bambini e adulti

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un incidente stradale ha coinvolto uno scuolabus che trasportava una trentina di bambini a scuola: è accaduto nella mattinata del 19 settembre tra Buja e Treppo Grande, in provincia di Udine. Il mezzo si è ribaltato dopo lo scontro con un’auto. Sono cinque i feriti, di cui due sono bambini: per fortuna, le condizioni di salute non destano preoccupazioni.

Scuolabus si ribalta dopo un incidente tra Buja e Treppo Grande (Udine)

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata del 19 settembre a Treppo Grande, in provincia di Udine, dove uno scuolabus con a bordo 29 passeggeri, di cui 26 erano bambini, si è ribaltato.

Stando a una prima ricostruzione della vicenda, che si è verificata intorno alle 8 del mattino, il mezzo si è scontrato con un’automobile tra Buja e Treppo Grande.

Il sinistro si è verificato in provincia di Udine

Dopo lo scontro, che avrebbe coinvolto una Opel Insignia, il mezzo si è letteralmente ribaltato su un fianco.

L’intervento dei soccorsi

Gli operatori della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria Fvg sono immediatamente intervenuti, temendo la tragedia.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del comando di Udine e i sanitari del 118.

Alcuni bambini sono riusciti ad abbandonare il mezzo autonomamente o con l’aiuto di una delle accompagnatrici prima dell’arrivo dei pompieri, i quali hanno ultimato poi le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza dell’area tra Buja e Treppo Grande dove si è verificato l’incidente che ha coinvolto lo scuolabus.

Cinque feriti tra bambini e adulti: come stanno

L’incidente che ha coinvolto lo scuolabus che si è ribaltato in provincia di Udine ha causato cinque feriti: due di questi erano bambini. Anche gli autisti (sia del mezzo che dell’automobile) e una delle accompagnatrici sono rimasti feriti.

Per fortuna, nessuno dei feriti versa in gravi condizioni. Un bambino ha riportato una frattura a un braccio, mentre una seconda bambina ha riportato un trauma al torace.

I piccoli sono stati trasferiti presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in elisoccorso. Le loro condizioni di salute, comunque, non destano preoccupazioni.

L’accompagnatrice rimasta ferita ha riportato una frattura al braccio. Alla donna è stato assegnato il codice giallo.

Purtroppo, non è la prima volta che un pullman scolastico resta coinvolto in un incidente. A luglio, a Palermo, un altro mezzo con 8 bambini è rimasto coinvolto in un sinistro.

Anche in questo caso, per fortuna, si può parlare di tragedia sfiorata, dato che i bambini hanno riportato ferite lievi.