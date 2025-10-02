Incidente tra due aerei sulla pista dell'aeroporto di LaGuardia a New York, ferito un assistente di volo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Paura all’aeroporto LaGuardia di New York, uno degli scali più trafficati degli Stati Uniti. Due jet regionali della Delta Air Lines, gestiti dalla compagnia Endeavor Air, si sono scontrati durante le fasi di rullaggio in pista. Nell’incidente, un assistente di volo è rimasto ferito ed entrambi gli aerei hanno riportato danni significativi.

Incidente in pista all’aeroporto LaGuardia di New York

Secondo quanto riferito dalla Port Authority di New York e New Jersey, l’incidente è avvenuto intorno alle 21:58 (ora locale) di mercoledì 1 ottobre, quando un aereo con destinazione Roanoke, Virginia, stava rullando verso la pista di decollo con a bordo 32 persone.

La sua ala destra ha colpito la fusoliera di un altro velivolo appena atterrato da Charlotte, North Carolina, con 61 persone a bordo.

Assistente di volo ferito

Un assistente di volo è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale. Nessun passeggero ha riportato conseguenze.

La violenza dell’impatto è evidente dai danni riportati dai due aerei, le cui immagini sono subito divenute virali.

In un audio diffuso dal sito LiveAtc, uno dei piloti ha segnalato immediatamente alla torre di controllo: “La loro ala destra ha colpito il nostro muso. Abbiamo danni al parabrezza e a parte degli strumenti in cabina”.

Un passeggero a bordo del volo appena atterrato ha raccontato alla rete Abc il momento dello scontro: “L’aereo si è fermato di colpo e ha sussultato verso destra. Tutti sono rimasti in silenzio, finché il pilota non ci ha detto con calma: ‘Siamo stati coinvolti in un incidente, restate tranquilli’”.

Indagini in corso

La Federal Aviation Administration (FAA) ha chiarito che l’aereo diretto a Roanoke era stato istruito a “fermarsi e cedere la precedenza” all’altro velivolo, ma non è ancora chiaro se l’ordine sia stato seguito correttamente. L’ente ha aperto un’indagine per accertare le responsabilità nei fatti di New York.

Delta ha definito l’episodio “una collisione a bassa velocità” e ha assicurato che collaborerà con le autorità competenti. “La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale viene prima di tutto. Ci scusiamo per l’esperienza vissuta dai clienti”, si legge in una nota della compagnia.

Le operazioni dell’aeroporto non hanno subito interruzioni, mentre ai passeggeri coinvolti sono stati offerti alloggio e nuove prenotazioni per i voli del giorno successivo.