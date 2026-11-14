Incidente tra due auto in galleria a San Fili nel Cosentino, cinque morti: quattro donne e un uomo

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Cinque persone sono morte in un incidente sulla strada Statale 107 a San Fili, nel Cosentino. Secondo quanto si è appreso lo scontro è avvenuto tra due auto all’interno di una galleria. Inizialmente una donna era rimasta ferita gravemente ed è stata portata all’ospedale di Cosenza ma poi è deceduta.

Lo scontro tra due auto

L’incidente è avvenuto sabato 14 novembre sulla statale 107 Silana Crotonese, all’interno della galleria Fiego nel comune San Fili nel Cosentino. L’impatto avrebbe coinvolto due auto, una Jaguar e una Opel Mokka.

Secondo le prime informazioni il bilancio era di quattro morti, tre donne e un uomo, e di una signora ferita in gravi condizioni. La donna è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove è deceduta poco dopo.

ANSA

Lo scontro, secondo quanto si è appreso, è stato frontale e sarebbe avvenuto all’uscita della galleria dove la strada fa una curva. Al momento dell’impatto, nella zona stava piovendo.

L’intervento e le indagini sul posto

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso atterrato nel campetto sportivo, il personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, arrivati con quattro mezzi.

A bordo della Jaguar viaggiavano quattro persone, tutte decedute, mentre nella Opel Mokka c’erano cinque persone. La conducente di quest’ultima vettura è morta e due passeggeri sarebbero stati accompagnati all’ospedale di Paola.

Il tratto della statale è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per permettere le verifiche e la ricostruzione dell’accaduto. Secondo le prime indicazioni sulla viabilità, per chi viaggia da Cosenza verso Paola il percorso alternativo passa per il vecchio valico della Crocetta.

Cosa si sa sull’incidente

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, a bordo dei quali viaggiavano complessivamente otto persone.

A perdere la vita sul posto sono stati i tre occupanti della Jaguar e il conducente della Opel Mokka, mentre la quinta persona, che viaggiava anch’essa a bordo della Jaguar, aveva riportato gravi ferite ed era stata affidata alle cure del personale sanitario ma sarebbe deceduta successivamente in ospedale.

Sul posto il personale Anas, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, con il supporto del distaccamento di Rende, le Forze dell’Ordine e i soccorsi sanitari, per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino della circolazione in sicurezza.