Incidente tra due tram a Roma in via Prenestina, feriti e malori tra i passeggeri per il tamponamento

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Un incidente tra due tram si è verificato a Roma in via Prenestina. Nel momento del tamponamento i due mezzi, delle linee 5 e 19, trasportavano diversi passeggeri. Secondo le prime informazioni, dieci persone sono state portate in ospedale, tra feriti e passeggeri che dopo il contatto tra i due tram hanno accusato un malore. La viabilità in zona è stata completamente ripristinata.

La dinamica dell’incidente tra tram a Roma

Attorno alle 8 del mattino di lunedì 16 marzo due tram che coprono le linee 5 e 19 si sono toccati lungo i binari in via Prenestina, all’altezza dell’incrocio con via Erasmo Gattamelata, per motivi che al momento non sono ancora noti.

Il tamponamento tra i due mezzi è stato di lieve entità.

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In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata da La Repubblica, il tram della linea 5 (Termini-piazzale dei Gerani) si sarebbe appoggiato contro il treno della linea 19.

Uno dei due mezzi è uscito di pochi centimetri dai binari (tecnicamente, si tratta di un disallineamento) ed è stato trainato in rimessa. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli ispettori dell’Atac.

Il bilancio dei feriti dopo il tamponamento tra tram in via Prenestina

Il bilancio dei feriti attuale è di 10 persone finite in ospedale, tra passeggeri che sono rimasti contusi nel tamponamento e chi ha accusato un malore per l’incidente.

Nello specifico, una donna di 61 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giovanni con un trauma cranico non commotivo.

Codice giallo anche per un’altra donna, di 31 anni, che è stata portata all’ospedale Umberto I per un trauma al fianco sinistro.

Altri 8 pazienti in codice verde sono stati suddivisi tra vari ospedali della Capitale, come Santo Spirito, Isola Tiberina, Umberto I e San Giovanni.

Ripristinato il servizio dopo l’incidente a Roma in via Prenestina

Gli agenti hanno subito messo in sicurezza l’area interessata dal tamponamento tra tram in zona Prenestina a Roma, con chiusura temporanea della sede tranviaria per eseguire gli interventi di rito.

Dopo l’incidente il servizio è ripreso regolarmente alle 9,30 del mattino di lunedì 16 marzo.