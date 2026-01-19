Incidente tra due treni in Andalusia, uno è dell'operatore "Iryo" che è controllato da Trenitalia al 51%

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In Andalusia, domenica 18 gennaio, si è verificato un drammatico incidente tra due treni che ha provocato almeno 39 morti. Il primo sulla rete ferroviaria ad alta velocità spagnola dalla liberalizzazione attuata tra il 2019 e il 2020. Uno dei convogli coinvolti appartiene a Iryo, il secondo operatore in Spagna per volume di treni, frequenza e passeggeri. L’altro mezzo è della compagnia Alvia dei servizi commerciali di Renfe. La maggioranza delle quote di Iryo è detenuta da Trenitalia.

Incidente tra due treni in Andalusia, coinvolto un convoglio Iryo di Trenitalia

Il convoglio Iryo deragliato è il numero 6189. Viaggiava sulla linea Malaga-Madrid Puerta de Atocha ed è uscito dai binari ad Ademuz alle 19:39, causando la collisione con l’Alvia (384 Puerta de Atocha-Huelva), che ha iniziato a circolare sulla linea Madrid-Barcellona il 25 novembre 2022.

Prima del lancio del marchio Iryo, nei documenti ufficiali l’azienda era denominata Intermodalidad de Levante S.A. L’azionista di maggioranza e responsabile della gestione di Iryo è Trenitalia (51%). La sua figura chiave è Fabrizio Favara, attuale amministratore delegato dell’azienda.

ANSA/Guardia Civil

Il resto delle quote sono suddivise tra la società Air Nostrum (25%) e la concessionaria di infrastrutture Globalvía ​​(24%).

Iryo è stata la terza azienda ad entrare nella rete ferroviaria ad alte prestazioni di Adif, unendosi a Renfe e Ouigo, in seguito all’apertura in Spagna del trasporto passeggeri alla concorrenza, che ha aumentato la frequenza del servizio del 55% sui tre corridoi selezionati da Adif.

Due anni prima del suo lancio, Iryo si era aggiudicata il secondo pacchetto di capacità messo a gara sulle tratte Madrid-Barcellona, ​​Madrid-Sud e Madrid-Levante, i più trafficati della Penisola.

Le tratte ferroviarie spagnole coperte da Iryo

Fin dalla sua nascita, l’operatore può contare sulla flotta più moderna e tecnologicamente avanzata di convoglio, con 20 treni Frecciarossa, prodotti dal Gruppo Hitachi Rail-Alstom.

L’investimento di Iryo nei treni in Spagna è stato enorme, circa 800 milioni di euro. Con l’offerta e il marchio già consolidati, l’estensione del servizio è avvenuta attraverso linee trasversali, come Barcellona-Malaga e Barcellona-Siviglia.

La compagnia detiene una quota di mercato compresa tra il 23% e il 28%, a seconda della tratta, e collega 11 città: Madrid, Saragozza, Barcellona, ​​Tarragona, Cuenca, Valencia, Alicante, Albacete, Cordova, Siviglia e Malaga. Le tratte Madrid-Barcellona e Barcellona-Siviglia si classificano costantemente tra le più battute ogni anno.

La nota di Iryo dopo l’incidente: “Profondo rammarico

L’incidente in Andalusia è avvenuto alla vigilia della fiera del turismo Fitur di Madrid, dove Iryo avrebbe dovuto presentare la sua offerta e il suo impegno nel trasporto multimodale.

L’azienda, a tragedia avvenuta, ha pubblicato un messaggio sul suo sito web poco dopo le 20:30 di domenica.

“Questo pomeriggio – recita la nota – si è verificato un deragliamento sul treno 6189, in viaggio da Malaga a Madrid. Il treno era partito da Malaga alle 18:40 e circa 300 persone erano a bordo al momento dell’incidente. Iryo esprime profondo rammarico per l’accaduto e ha attivato tutti i protocolli di emergenza”.