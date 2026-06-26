Incidente tra Foggia e Manfredonia sulla Statale 89, auto esce di strada: morti due uomini e una donna

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono tre i morti causati dall’incidente avvenuto tra Foggia e Manfredonia: due uomini e una donna, tutti di età apparente attorno ai trent’anni. Per motivi ancora da accertare, l’auto sulla quale viaggiavano sulla Strada Statale 89 Garganica è uscita di strada. La vettura coinvolta è un’Opel Corsa vecchio modello. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso, insieme ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118.

Incidente mortale tra Foggia e Manfredonia

Lo schianto è avvenuto alle prime luci dell’alba di venerdì 26 giugno all’altezza del km 180, nella zona di Monte Aquilone, in area Contrada Posta Tuori, non lontano dalla salita della Santa Lucia.

Alla guida vi sarebbe stato un uomo originario di Foggia. L’Opel, di colore scuro, dopo l’urto si è ribaltata più volte su sé stessa ed è rimasta completamente distrutta, segno che la velocità era elevata e che l’impatto è stato violentissimo.

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Per estrarre i corpi si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno agito sulle lamiere deformate utilizzando le cesoie.

Giovani morti sul colpo

Dopo avere estratto le salme, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area. Il posto è stato raggiunto anche dall’elisoccorso e da un’automedica, oltre all’ambulanza. Inutile, purtroppo, il loro intervento: come è stato appurato, i tre giovani sono morti sul colpo.

Con la Polizia di Stato e i Carabinieri, sul posto anche i militari della Guardia di Finanza.

Incidenti in provincia di Foggia

Escluse le ultime 3 vittime dell’incidente avvenuto all’alba di venerdì 26, nei primi sei mesi dell’anno le strade del Foggiano hanno registrato 14 vittime, con un bilancio particolarmente pesante tra i giovani: due minorenni (14 e 17 anni), un 18enne e due 25enni. Le comunità più colpite sono Foggia, Orta Nova e San Nicandro Garganico.

Le ultime tragedie sono avvenute il 12 e il 21 giugno sulla Sp 41. Tra gli episodi ci sono la morte del 17enne Giorgio Pienabarca, investito mentre tornava a casa a piedi, del 25enne Luigi Limosani sulla Provinciale, del 14enne Antonio Sinesi caduto da uno scooter e del 17enne Andrea Procaccino, deceduto dopo un’uscita di strada a Orta Nova.

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