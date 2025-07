Incidente tra jet Hawker Hunter e aereo di linea sfiorato negli Usa, feriti due assistenti di volo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Negli Stati Uniti un disastro aereo è stato scongiurato per una manciata di metri, dopo che un aereo da caccia ha rischiato la collisione con un volo di linea. L’incidente è stato evitato grazie alla tempestiva manovra del comandante di un velivolo della Southwest Airlines per evitare l’impatto con un jet Hawker Hunter. La brusca discesa ha provocato il ferimento di due assistenti di volo.

L’incidente sfiorato con l’Hawker Hunter

L’incidente aereo è stato sfiorato poco dopo la partenza dall’aeroporto di Burbank, in California, del volo 1496 della Southwest Airlines, con destinazione Las Vegas.

A sei minuti dal decollo è scattato l’allarme collisione e il pilota dell’aereo di linea ha dovuto praticare una manovra repentina per evitare un aereo da caccia di tipo Hawker Hunter MK58, diretto alla base aeronavale californiana di Point Mugu, che gli stava finendo addosso.

La manovra del comandante della Southwest Airlines

Il comandante dell’aereo passeggeri è stato costretto a scendere in picchiata da una quota di 4297 metri a 4152 metri, precipitando per circa 145 metri in una trentina di secondi.

Secondo i dati registrati dal sito FlightRadar24, al momento dell’inizio dello spostamento i due velivoli si trovavano a 7,86 chilometri di distanza l’uno dall’altro.

La discesa improvvisa ha gettato nel panico i passeggeri a bordo, provocando però soltanto il ferimento di due assistenti di volo, uno rimasto stordito dopo aver battuto la testa.

Il panico a bordo

Una delle persone presenti a bordo, Caitlin Burdi, ha raccontato all’emittente americana Fox News che i passeggeri hanno cominciato a urlare: “È stato terrificante. Pensavamo davvero di precipitare per un incidente aereo“, ha detto.

Tra i viaggiatori anche il comico statunitense Jimmy Dore, che ha raccontato così la scena:

“Il pilota ha detto che è scattato l’allarme di collisione e che doveva evitare l’aereo che ci stava venendo addosso. Wow.”

Il vettore Southwest Airlines ha dichiarato che il volo ha proseguito verso Las Vegas, “dove è atterrato senza incidenti”, aggiungendo di stare collaborando con l’indagine della Federal Aviation Administration “per comprendere meglio le circostanze” dell’episodio.