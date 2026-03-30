Incidente tra scuolabus e auto a Trivolzio vicino Pavia, diversi feriti nel frontale: uno è grave

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Tra Trivolzio e Trovo, vicino Pavia, si è verificato un incidente tra uno scuolabus con a bordo alunni delle elementari e un’auto. Una decina di bambini sono rimasti feriti, ma nessuno di loro sarebbe grave. Serie, invece, le condizioni di salute del conducente dell’automobile, che ha 20 anni. Ferito anche il guidatore dello scuolabus. La probabile causa dello schianto, avvenuto in un tratto di strada rettilineo, sarebbe un colpo di sonno del conducente dell’auto, una Dacia.

L’incidente tra scuolabus e auto tra Trivolzio e Trovo

Lo schianto frontale tra lo scuolabus e una Dacia è avvenuto attorno alle 8 e mezza di lunedì 30 marzo sulla strada provinciale 22 tra Trivolzio e Trovo, a circa 15 chilometri da Pavia.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono giunti la polizia stradale di Pavia e i carabinieri per chiarire le responsabilità del sinistro.

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Il bilancio dei feriti dell’incidente vicino Pavia

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, una decina di bambini della scuole elementari di Trovo sono rimasti feriti nell’incidente. Nessuno di loro dovrebbe essere in gravi condizioni.

Serie, invece, sarebbero le condizioni del conducente dell’automobile, di 20 anni.

Tra i feriti (il personale del 118 ha soccorso complessivamente 15 persone) c’è anche il guidatore dello scuolabus.

La probabile causa dell’incidente tra Trivolzio e Trovo

Lo schianto frontale è avvenuto in un tratto di strada rettilineo.

La Dacia, stando alla dinamica dell’incidente riportata da Il Giorno, avrebbe invaso la corsia dell’opposto senso di marcia, andando così a schiantarsi contro lo scuolabus, nella parte anteriore sinistra del mezzo, proprio dove siede il conducente.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polstrada, ma l’automobilista avrebbe ammesso di aver avuto un colpo di sonno al volante.

Il guidatore della Dacia ferito in modo serio è uno studente universitario di 20 anni, residente ad Arluno (Milano). Il ventenne è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo ed è stato estratto grazie all’intervento sul posto dei vigili del fuoco. Soccorso dai sanitari, è stato portato in ospedale in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.