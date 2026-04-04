Incidente tra un’auto e un bus con 50 persone nel Veneziano, ci sono una vittima di 60 anni e 5 feriti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Incidente stradale nel comune di Quarto d’Altino (Venezia) lungo la strada provinciale 43 tra Portegrandi e Caposile: il bilancio è tragico con una persona morta e altre cinque ferite. La vittima aveva 60 anni ed era alla guida di un’auto che si è schiantata contro un autobus che viaggiava in direzione opposta.

Incidente nel Veneziano: muore un 60enne

Nuovo tragico incidente sulle strade italiane. Un frontale tra un autobus e un’automobile, occorso nel pomeriggio di sabato 4 aprile, ha causato la morte di un 60enne e il ferimento di altre cinque persone. Una di esse ha riportate ferite serie ma, come le altre che hanno accusato problemi più lievi, non è in pericolo di vita.

Ancora da accertare le cause del sinistro ma, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata l’auto a invadere la corsia opposta e a provocare l’impatto che è stato fatale al guidatore dello stesso veicolo privato.

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La ricostruzione del frontale

I fatti risalgono al primo pomeriggio del 4 aprile, intorno alle 15. Lo scontro è avvenuto lungo la strada provinciale 43 nel tratto di Portegrandi, frazione di Quarto D’Altino (Venezia), sulla gronda lagunare veneziana, dove un’auto che andava in direzione Mestre ha invaso la corsia di marcia opposta, andando a impattare contro un pullman che si stava dirigendo a Jesolo.

A perdere la vita è stato proprio l’automobilista, un 60enne che era alla guida di un suv Dacia di colore bianco e che – per cause ancora da accertare – avrebbe perso il controllo della sua vettura e sarebbe quindi sconfinato nella corsia opposta.

Qui è stato impossibile evitare lo scontro con un bus dell’azienda di trasporto locale Atvo che era partito un’ora prima da Venezia e si trovava in quel momento a sopraggiungere. Su di esso viaggiavano circa 50 persone. L’autista, anch’egli di 60 anni, ha provato a sterzare per non centrare l’auto ma non vi è riuscito e ha terminato la corsa contro il guardrail.

I soccorsi e i feriti

Sul posto si sono diretti subito i vigili del fuoco da Mestre e San Donà di Piave, quindi sono sopraggiunti il Suem 118, la Polizia locale e l’elicottero del Reparto volo provinciale.

Come detto, il bilancio dell’incidente stradale è stato tragico: c’è stata una vittima, un 60enne, che è stata estratta dall’abitacolo ed è stata affidata al personale sanitario del 118, che ne ha però dovuto constatare il decesso.

Cinque i feriti, tutti lievi. Ancora monitorate le condizioni della donna che era accanto al conducente dell’auto e che ha riportato un trauma alla testa: è stata elitrasportata all’ospedale di Mestre ma non è in condizioni gravi.