Incidente tra un bus e un’auto in pieno centro a Torino, anche due bambini tra i cinque feriti in ospedale

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nel traffico della domenica pomeriggio del centro di Torino, tra via Accademia Albertina e via dei Mille, un bus e un’auto si sono scontrati. L’incidente ha coinvolto anche tre pedoni. Sono cinque i feriti, tutti trasferiti in ospedale. Tra i ricoverati anche due bambini, nessuno in gravi condizioni.

Scontro tra un bus e un’auto

Attorno alle ore 17:00 di domenica 1° marzo, un’automobile modello Toyota Yaris ha attraversato l’incrocio tra via dei Mille e via Accademia Albertina, in centro a Torino.

All’attraversamento dell’incrocio, il veicolo è stato violentemente colpito sul lato sinistro da un autobus della linea 68.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il mezzo pubblico procedeva a una velocità sostenuta e ha trascinato l’automobile per diversi metri, coinvolgendo anche alcuni pedoni nelle vicinanze.

L’incidente in centro a Torino

Il sinistro è avvenuto nel pieno centro di Torino, in un incrocio affollato di una zona molto frequentata, in particolare nel fine settimana.

Sono ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato allo scontro tra l’autobus e l’automobile. Gli agenti di Polizia sono sul posto per i necessari rilievi.

L’auto è rimasta incastrata nella parte anteriore del bus e l’uomo alla guida del mezzo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, ferito.

Ferito è anche il conducente del bus e tre passanti, un adulto e due bambini. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

Disagi e rallentamenti nel traffico della zona per lasciare spazio di manovra ai mezzi di soccorso e alla rimozione dei veicoli incidentati.

Anche due bambini tra i feriti

Sono cinque i feriti. L’autista del bus, in ospedale per controlli; il conducente dell’automobile e uno dei passanti, entrambi trasportati al Cto. Per tutti prognosi da codice verde.

La situazione più delicata è quella della bambina di 7 anni, investita dai mezzi mentre passeggiava nella via.

La piccola ha riportato una frattura alla gamba e, dopo esser stata stabilizzata sul posto dal personale del 118 di Azienda Zero, è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Regina Margherita.

Il secondo minore coinvolto nell’incidente è un bambino di 9 anni, accompagnato all’ospedale Maria Vittoria per accertamenti. Le condizioni dei piccoli non sono considerate gravi.

Il precedente ad Arignano

L’incidente della domenica pomeriggio riporta alla memoria quello, ben più tragico, registratosi nella poco distante Arignano, comune del torinese.

Lo scorso novembre un’automobile si scontrò contro un pullman dove viaggiava una cinquantina di studenti. Venti di loro rimasero contusi, ma senza riportare gravi conseguenze.

Pavel Birsei, l’uomo 33enne alla guida dell’automobile, operaio di ritorno dal turno di notte, non sopravvisse invece allo scontro e perse la vita nel sinistro.