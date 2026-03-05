Incidente tram a Milano, accuse della passeggera sulla velocità del mezzo fanno pensare all'errore umano

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una nuova testimonianza riguarda il tragico incidente che ha coinvolto un tram a Milano e causato la morte di due persone. “Il mezzo viaggiava a forte velocità“, ha dichiarato una testimone, Flor Calderon, che è anche la compagna di Ferdinando Favia, una delle due vittime del deragliamento del 27 febbraio.

Incidente tram a Milano, le accuse della passeggera

“Il tram andava fortissimo” ha ripetuto più volte Flor Calderon.

La donna era sul mezzo che è deragliato a Milano il 27 febbraio, uscendo dai binari, e provocando la morte di due persone.

Flor Calderon, rimasta ferita, è anche la compagna di Ferdinando Favia, morto nell’incidente del tram numero 9.

Il racconto: “Andava fortissimo”

“Andava fortissimo, ma perché correva così forte?”, ha detto la donna ai giornalisti.

La donna poi ha spiegato di aver sbattuto la testa con violenza e di non ricordare altro.

La testimone era salita sul messo, assieme la compagno, alla fermata di via Fabio Filzi, circa un chilometro prima del tragico deragliamento.

La testimone: “È stato tremendo”

Flor Calderon è stata sentita giovedì al Reparto Radiomobile della Polizia locale di Milano.

“Sono molto dispiaciuta per quello che è successo. Non è possibile che nel 2026 succeda su un tram nuovo. È una cosa veramente grave, non è possibile”, ha detto.

Secondo la donna, la forte velocità sarebbe stata notata subito, appena saliti sul mezzo: il tram “andava fortissimo, è stato tremendo“, ha ribadito.

Si indaga sull’autista

Dopo il deragliamento, stando alla racconto della donna, “abbiamo visto tutti andare di qua e di là. Un caos. Urlavano tutti”. Poi il compagno l’ha sostenuta, e, ha aggiunto “ho perso conoscenza”.

Intanto sono state sequestrate le scarpe del tranviere per cercare conferme al suo racconto. l’autista del mezzo infatti ha detto di aver aiutare un disabile in carrozzina a salire a bordo: la sedia a rotelle gli sarebbe finita sull’alluce del piede provocandogli un trauma.

Gli accertamenti medici hanno confermato questa versione (e la contusione al piede che avrebbe causato il malore) e ora gli inquirenti vogliono valutare se anche sulle calzature vi sia traccia della ruota della carrozzina.