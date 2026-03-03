Incidente tram a Milano, buco nelle immagini di sorveglianza e ipotesi guasto tecnico dietro al deragliamento

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non soltanto il malore del conducente, ma anche un guasto tecnico potrebbe aver contribuito al deragliamento del tram a Milano. Nelle indagini sul disastro che ha causato due vittime e 54 feriti si fa largo l’ipotesi di “eventuali malfunzionamenti tecnici”, che spiegherebbero il buco nelle immagini della telecamera frontale del convoglio. Una concomitanza che sarà chiarita dall’analisi della scatola nera.

Lo spegnimento della telecamera

Il possibile blackout della telecamera è stato rilevato durante gli accertamenti sul video dell’incidente del tram avvenuto a Milano, il 27 febbraio, ed è stato riportato nel decreto di sequestro notificato all’azienda di trasporti meneghina Atm.

Un’anomalia che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli inquirenti spiegano al momento come “se ci fosse stato un calo improvviso di tensione“.

Le ipotesi sul deragliamento del tram a Milano

L’esame della scatola nera potrebbe rivelare dunque una contemporaneità tra un’eventuale avaria e il malore dichiarato dal 61enne tranviere, che al momento risulta l’unico iscritto nel fascicolo di indagine, per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni, in “concorso anomalo” di persone.

La formula, prevista dall’articolo 116 del codice penale, potrebbe portare la pm Elisa Calanducci e il procuratore Marcello Viola a individuare nuovi indagati per il disastro.

Le indagini

Decisivo in questo senso sarà l’accertamento tecnico irripetibile, alla presenza anche dei consulenti di parte, sulla black box del Tramlink e sul cosiddetto “uomo morto“, il pulsante che il conducente deve premere ogni 2,5 secondi per dimostrare di essere vigile mentre è in movimento.

Secondo quanto riferito al momento dalla procura, non è “possibile escludere alcuna delle ipotesi relative alle cause dell’evento, siano esse riconducibili a possibili errori umani o a eventuali malfunzionamenti tecnici”.

Da quanto ricostruito finora, mezz’ora prima dell’incidente, il tranviere non ha avvertito dell’infortunio al piede durante le operazioni di carico a bordo di una persona disabile con la carrozzina

Un “trauma” che, stando al referto medico del Niguarda, gli avrebbe provocato una sospetta “sincope vasovagale” con la perdita dei sensi e del controllo del tram.