Incidente tram a Milano, conducente indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni: non tornano 2 cose

Il conducente del tram deragliato nell’incidente di venerdì 27 febbraio a Milano, in cui sono morte due persone e ne sono rimaste ferite una cinquantina, è indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Due gli aspetti che non tornano: perché il mezzo ha saltato la fermata precedente e perché, anziché proseguire dritto, ha curvato a velocità sostenuta.

Conducente del tram indagato anche per disastro ferroviario

Il conducente del tram 9 che venerdì scorso è deragliato a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo e provocando due vittime e una cinquantina di feriti, risulta indagato per disastro ferroviario.

L’ipotesi di reato è contenuta nella relazione investigativa che è stata inviata nella mattinata di lunedì 2 marzo dalla Polizia Locale alla Procura della Repubblica di Milano e, in base a indiscrezioni riportate da ANSA, comprenderebbe anche omicidio colposo e lesioni.

In mattinata sono stati avviati sequestri e acquisizioni di documenti nella sede in via Monte Rosa a Milano di Atm, l’azienda dei trasporti del capoluogo lombardo.

L’inchiesta sul deragliamento del tram, che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un ristorante all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto, è coordinata dalla pm Elisa Calanducci e dal procuratore Marcello Viola, che hanno delegato alle indagini la Polizia Locale.

Chi sono le vittime dell’incidente del tram 9 a Milano

Le due vittime dell’incidente del tram 9 avvenuto venerdì 27 febbraio a Milano sono Ferdinando Favia, di 59 anni, che viaggiava con la compagna (rimasta ferita nel sinistro), e un cittadino africano, già identificato, ma le cui generalità non sono state rese note dal momento che il suo decesso non è stato ancora comunicato ai familiari. In un primo momento era stato indicato come deceduto un altro uomo di origini africane, che è però vivo.

Entrambi sono stati sbalzati fuori dal mezzo.

Cosa non torna nell’incidente del tram a Milano

Sempre nella mattinata di lunedì 2 marzo, la trasmissione Mattino Cinque ha ospitato l’intervento del fisico Valerio Rossi Albertini che, in merito all’incidente del tram 9 a Milano di venerdì scorso, ha sottolineato che “la dinamica è ancora incerta”.

Il fisico ha spiegato che, nell’incidente, “ci sono due cose singolari: la prima è che il tram non si è fermato quando avrebbe dovuto alla sosta prevista e ha continuato a una velocità relativamente sostenuta”.

“L’altra (cosa singolare, ndr) – ha aggiunto Valerio Rossi Albertini – “è che il tram, che avrebbe dovuto proseguire dritto, ha preso un binario laterale e affrontato una curva a una velocità che sarebbe stata compatibile con una traiettoria rettilinea e non con una traiettoria curva”.

Le dichiarazioni della moglie del conducente del tram

La moglie del conducente del tram deragliato a Milano ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera.

“Mi ha detto che è stato male, ha visto tutto nero, non ha capito più nulla” ha riferito la donna.

In 35 anni di lavoro sui mezzi pubblici, ha raccontato ancora la moglie del conducente, “non gli era mai successo nulla di simile. Mai un graffio a un tram”.

I pensieri della coppia, ora, sono per le due vittime: “Siamo distrutti, due persone non sono più tra noi, conta solo questo ora”.