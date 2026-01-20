Incidente treni Andalusia, i morti salgono a 41 dopo il ritrovamento di un corpo tra i vagoni: 13 feriti gravi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Peggiora il bilancio delle vittime dell’incidente dei treni in Andalusia. I morti, purtroppo, sono saliti a 41 dopo il ritrovamento di una vittima tra i detriti. A due giorni dall’incidente, i soccorsi stanno continuando a lavorare per il recupero delle vittime rimaste intrappolate. Anche tra i feriti il bilancio è grave: 39 persone ricoverate, 13 sono in terapia intensiva. Nel frattempo prosegue l’indagine per determinare le cause dell’incidente.

Bilancio vittime dell’incidente sale a 41

A distanza di due giorni dall’incidente, i lavori di soccorso e recupero dei corpi hanno portato alla scoperta di una nuova vittima. Il bilancio dello scontro tra i due treni in Andalusia peggiora.

Per le vittime, il numero cresce a 41. È stato trovato un corpo in una carrozza del treno Iryo. Si attende il sollevamento dei vagoni del treno Renfe-Alvia, che ha subito i maggiori danni, e si spera per il meglio per gli altri due dispersi.

ANSA

Il numero dei feriti è di circa 150, con 39 persone ricoverate negli ospedali. 13 sono in condizioni gravi e restano in terapia intensiva. Per loro c’è molta preoccupazione.

Reali sul luogo

Sono attesi in giornata i Reali sul luogo dell’incidente. Re Filippo VI e la regina Letizia raggiungeranno Adamuz, in Andalusia, per incontrare chi sta lavorando sul posto. Con loro il primo vicepresidente e il ministro delle Finanze, María Jesús Montero.

I Reali si trovavano ad Atene, in Grecia, per partecipare ai funerali della principessa Irene di Grecia. Sono rientrati appena hanno potuto.

È stato invece annullato l’impegno previsto a Toledo, ovvero la consegna delle Medaglie d’Oro al Merito nelle Belle Arti.

Cause: tutte le ipotesi ancora aperte

Secondo il ministro dei Trasporti, tutte le ipotesi sono ancora aperte. Óscar Puente ha confermato che non si può dare una spiegazione all’incidente prima dei risultati delle indagini.

Ci si concentra sul binario, che risulta rotto in molti punti, e su un primo punto di rottura in cui si ritiene possa essersi verificato il deragliamento. “Occorre capire se il binario era rotto da prima o se si è rotto a causa del deragliamento del treno”, spiega.

Ha quindi aggiunto che il fatto che ci sia un binario rotto è un dato, ma non avalla una tesi rispetto a un’altra. A suo avviso l’incidente è strano: altri treni, infatti, sono passati sulla stessa tratta poco prima e senza problemi. I superstiti parlano di frenata prima del deragliamento, quindi c’è la possibiltà che alla guida sia stato notato qualcosa, senza però riuscire a evitare l’incidente.