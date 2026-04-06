Incidenti a Pasqua e Pasquetta, bilancio tragico: già 26 morti sulle strade italiane. L’ultimo a Solarolo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Pasqua da dimenticare sulle strade italiane. Il bilancio del lungo fine settimana festivo, da venerdì a Pasquetta, non è ancora chiuso, ma si contano già 26 vittime per incidenti. Tra le vittime anche un bambino di 8 anni, deceduto sulla A21 nei pressi di Torino mentre viaggiava in moto con il padre. L’ultimo incidente è avvenuto in provincia di Ravenna, dove ha perso la vita un giovane di 21 anni.

Incidenti stradali a Pasqua, già 26 vittime

A rendere noti i dati sulle vittime causate dagli incidenti stradali avvenuti tra il 3 aprile (Venerdì Santo) e il lunedì di Pasquetta è stato l’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale.

Le vittime sono state 26 e il bilancio non è ancora chiuso. Nel dettaglio, hanno perso la vita sulle strade italiane 11 motociclisti, 10 automobilisti, tre pedoni e due ciclisti.

ANSA

L’ultimo incidente mortale domenica sera a Solarolo

Gli incidenti con il maggior numero di vittime sono stati registrati a Roma e Sarzana, dove nel complesso hanno perso la vita quattro persone. Il Lazio è la regione che ha pagato il prezzo più alto, con ben 5 morti, seguita da Liguria e Toscana con 4 vittime.

L’ultimo incidente mortale in ordine di tempo si è verificato sull’A14 all’altezza di Solarolo, nei pressi di Faenza, dove intorno alle 22:45 di domenica 5 aprile un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito e altri sette giovani sono finiti in ospedale.

A scontrarsi, per motivi ancora da accertare, sono state due auto con a bordo i ragazzi. Una ventenne è ricoverata presso l’ospedale di Cesena in condizioni molto gravi, mentre gli altri sei ragazzi, trasferiti negli ospedali di Ravenna e Cesena, non sembrano essere in pericolo di vita.

Traffico rallentano nei pressi di Milano a causa di due incidenti

Sabato 4 aprile due turisti che viaggiavano in moto hanno perso la vita dopo uno schianto avvenuto a Sarzana, in provincia di La Spezia. I due, marito e moglie, viaggiavano in sella a una moto che si è scontrata frontalmente con un’auto. Situazione molto delicata anche nel giorno di Pasquetta, soprattutto nei dintorni di Milano a causa dell’esodo di ritorno.

Intorno alle 10:50 di lunedì 6 aprile due vetture si sono scontrate lungo la Tangenziale Ovest, all’altezza di Assago, con 4 persone rimaste ferite. Più o meno alla stessa ora, sull’A1 all’altezza di San Zenone Ovest, un’auto si è ribaltata e tre persone sono rimaste ferite in modo non grave.

I due incidenti hanno provocato forti rallentamenti al traffico in entrata e in uscita dal capoluogo lombardo.