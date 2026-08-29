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È stato eseguito un arresto a Roma Termini. In due episodi distinti, avvenuti nelle ultime 48 ore, sono state prese di mira persone anziane, convinte con raggiri a consegnare denaro e gioielli. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Polizia Ferroviaria è intervenuta presso la stazione di Roma Termini in seguito a due tentativi di truffa ai danni di cittadini anziani. Nel primo caso, un giovane ha raggirato due donne residenti in provincia di Pordenone, convincendole a consegnargli oro e preziosi con la scusa di un presunto incidente stradale che avrebbe coinvolto un loro familiare e la necessità di denaro urgente.

Il modus operandi: finti incidenti e richieste di denaro

Il truffatore si è fatto accompagnare dalle vittime in taxi fino alla stazione, dove è salito a Venezia su un treno diretto a Napoli. Grazie alla segnalazione tempestiva delle donne e agli accertamenti svolti dai Carabinieri, che hanno utilizzato sia le immagini di videosorveglianza sia una fotografia scattata dal tassista, è stato possibile individuare il convoglio su cui viaggiava il giovane.

Allertata la Polizia Ferroviaria, gli agenti hanno seguito il sospettato attraverso i sistemi di videosorveglianza e lo hanno bloccato a bordo del treno al suo arrivo a Roma Termini. Nel suo zaino sono stati rinvenuti circa 100 monili in oro e pietre preziose, per un peso complessivo di quasi 300 grammi. Gli oggetti sono stati successivamente riconosciuti dalle vittime come propri.

Le indagini proseguono

Il giovane è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se sia coinvolto in altri episodi simili avvenuti in altre regioni.

Un secondo tentativo sventato: la truffa ai danni di un’anziana trentina

La sera precedente, sempre a Roma Termini, la Polizia Ferroviaria ha sventato un altro tentativo di truffa ai danni di un’ottantunenne residente in Trentino. La donna era stata contattata da un sedicente finanziere, che l’aveva convinta a raggiungere Roma portando con sé denaro e preziosi per risolvere un presunto problema giudiziario legato alla propria automobile.

L’intervento della Polizia Ferroviaria

Durante il viaggio, un giovane passeggero, insospettito dalle conversazioni telefoniche della donna, ha avvisato la Polizia Ferroviaria. Gli agenti in abiti civili hanno quindi assistito l’anziana e l’hanno accompagnata al luogo concordato per la consegna dei gioielli. Il truffatore, probabilmente accortosi della presenza dei poliziotti, non si è però presentato all’appuntamento.

L’anziana è stata affidata ai familiari, immediatamente contattati dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio.

IPA