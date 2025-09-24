Incidenti prima di Nizza - Roma, arrestati 102 tifosi italiani per possesso d'armi dopo scontri con la polizia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Incidenti in Francia, prima di Nizza – Roma, gara di Europa League in programma mercoledì 24 settembre. Sono 102 i tifosi italiani arrestati per violenti scontri con la polizia locale avvenuti nella notte precedente al match. Fermati dalla Compagnies républicaines de sécurité, un corpo della polizia francese specializzato nella gestione dell’ordine pubblico, erano in possesso d’armi.

Incidenti prima di Nizza – Roma, tifosi arrestati

Grande tensione in Costa Azzurra nelle ore precedenti a Nizza – Roma, gara d’esordio per entrambe le squadre nell’edizione 2025/2026 dell’Europa League.

Dopo scontri tra tifosi italiani e polizia locale in Place Masséna, nel cuore della città, 102 romanisti sono stati arrestati perché in possesso d’armi. I fatti sono avvenuti nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre.

IPA

Tifosi della Roma in trasferta

Romanisti in possesso di armi

L’Equipe, citando quotidiani del posto, come Nice-Matin, ha riportato degli incidenti occorsi nel centro di Nizza, che hanno portato all’arresto di 102 persone in possesso di armi. I soggetti sono stati fermati dalle autorità locali, su segnalazione della Digos di Roma, e sono stati identificati ma non è chiaro al momento se siano stati rilasciati o meno.

Le forze dell’ordine li hanno trovati in possesso di torce da segnalazione, petardi, bastoni e taglierini. Inoltre, nelle loro auto sono stati rinvenuti tubi di plastica, sbarre di ferro, manici di scopa, pale, coltelli e martelli.

La situazione resterà di grande tensione per tutta la giornata fino alla disputa del match, alle 21 all’Allianz Riviera. Nello stadio cittadino sono attesi almeno 1762 tifosi della Roma, che hanno acquistato il biglietto per assistere alla partita, ma in realtà potrebbero essere di più quelli giunti fino in Francia.

La ricostruzione degli scontri e i precedenti

Scaramucce tra le due tifoserie erano attese e preventivabili. A far scattare gli incidenti, come raccontato da alcuni testimoni, sarebbero stati una quarantina di soggetti incappucciati che avrebbero aggredito gli agenti in un attacco premeditato. Seduti sulla terrazza di un ristorante, alcuni ultras romanisti avrebbero lanciato bicchieri contro la polizia, provocando la reazione degli agenti che li avrebbero inseguiti per il centro storico.

In un secondo momento sarebbero quindi intervenuti nella contesa anche i tifosi locali con un contatto che si è sfiorato, intorno alle 22 e 30, in Place Masséna. Qui, infatti, i francesi avrebbero provato ad avvicinarsi agli italiani e li avrebbero scherniti con dei cori pro-Lazio. Solo l’intervento della polizia – che ha spruzzato lo spray urticante – ha evitato che la situazione degenerasse.

I francesi avrebbero gridato “A Nizza solo la Lazio” e altri slogan del genere, fomentando lo scontro con i romanisti. I supporter della squadra della Costa Azzurra, tra i più caldi d’oltralpe, sono da tempo gemellati con quelli dell’Inter, a loro volto vicini ai biancocelesti. Non si tratta della prima volta in cui i tifosi del Nizza fanno capolino nelle notizie di cronaca nostrana. Nel 2017, in trasferta a Roma per una gara contro la Lazio, avevano lanciato sassi e petardi contro la polizia a villa Borghese. Un anno fa, poi, si registrò una situazione analoga con gli stessi che si resero protagonisti di atti vandalici mentre si trovavano sempre nella capitale.