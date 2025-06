Incidenti sul lavoro a Faloppio e Botticino, due operai morti in cava in Lombardia schiacciati dai detriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Due tragici incidenti sul lavoro in Lombardia. A Botticino un operaio è morto schiacciato dai detriti durante lavori in una cava del Bresciano, mentre a Faloppio un altro 57enne ha perso la vita per un masso staccatosi durante operazioni estrattive.

Incidente a Botticino

Il primo incidente noto nella mattinata di lunedì 23 giugno è avvenuto a Botticino, in provincia di Brescia. Si è appreso che un lavoratore è rimasto travolto da una frana di materiali rocciosi mentre era impegnato in operazioni di scavo all’interno di una cava locale.

Le prime ricostruzioni sembrano collocare incidente mortale durante delle normali attività estrattive, quando un cumulo di detriti ha ceduto improvvisamente e ha schiacciato il corpo dell’operaio.

La dinamica non è troppo distante da un altro incidente avvenuto sempre in Lombardia, il cui esito purtroppo è stato la morte dell’operaio anche in questo caso.

Un’altra cava a Faloppio

L’altro incidente avvenuto nella mattinata del 23 giugno è da localizzare a Faloppio, nel Comasco. Un operaio di 57 anni è rimasto anch’ esso schiacciato sotto i detriti di una cava in località Fornace.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11:20 circa del mattino e secondo una prima ricostruzione si trattava di un normale operazione all’interno della cava.

Le persone del 118 che ha raggiunto il posto non ha potuto fare nulla. Una volta estratto il corpo dai detriti, è stato constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale Areu, oltre ai carabinieri e ai tecnici Ats Insubria.

Bilancio degli incidenti in Lombardia

Nel 2024 in Lombardia sono state 182 le vittime sul lavoro, dieci in più rispetto al 2023. Le province con incidenza di mortalità più elevata sono Pavia (67,7 morti per milione) e Brescia (58,3), mentre Bergamo, Lecco, Milano, Varese e Como rientrano nella zona bianca, con i tassi più bassi.

Complessivamente la regione è in zona gialla, con un’incidenza di 29,1 morti per milione, inferiore alla media nazionale di 34,1. Gli stranieri deceduti sono stati 56, pari a un terzo del totale.

Le denunce di infortunio hanno superato quota 110 000, confermando il primato lombardo sia nei casi mortali sia in quelli non mortali.