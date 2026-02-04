Incinta al nono mese faceva da palo per furti in abitazione a Gela, 26enne arrestata insieme al compagno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e refurtiva recuperata: questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove una giovane coppia è stata sorpresa in flagranza di furto aggravato in abitazione. La donna, al nono mese di gravidanza, è stata trovata a fare da palo mentre il compagno scavalcava la recinzione di una villetta con la refurtiva appena trafugata. L’episodio si è verificato lunedì mattina in una zona residenziale della città, dove i due erano già stati segnalati dai residenti per comportamenti sospetti.

Furto in abitazione a Gela

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta grazie a un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, vicino Caltanissetta.

La pattuglia ha notato una BMW X3 bianca, già segnalata più volte dai residenti per la presenza sospetta dei due giovani nei pressi di numerose villette, alcune delle quali erano state recentemente colpite da furti.

L’intervento della Polizia

Durante un servizio di osservazione supportato da altri equipaggi della Polizia di Stato, gli agenti hanno individuato l’auto parcheggiata in una via del quartiere con a bordo la sola donna, che fungeva da palo.

Poco dopo, un rumore sospetto riconducibile alla rottura di una porta e l’attivazione di un allarme acustico, ha attirato l’attenzione dei poliziotti verso una delle villette vicine. Gli agenti sono così intervenuti sorprendendo il complice nell’atto di scavalcare la recinzione dell’abitazione con un sacco contenente oggetti appena trafugati.

La refurtiva e la denuncia della vittima

I due sospetti sono stati immediatamente condotti in Commissariato. Nel frattempo la vittima del furto si è presentata per sporgere denuncia e ha riconosciuto come propri gli oggetti recuperati: orologi, monili in oro e bigiotteria per un valore commerciale stimato di circa 3500 euro. Tutta la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

La successiva perquisizione nell’abitazione dei due arrestati ha permesso di rinvenire e sequestrare un’aspirapolvere completa di accessori e un robot da cucina, risultati anch’essi oggetto di furto denunciato lo scorso 20 gennaio. Gli oggetti sono stati sequestrati come compendio di reato.

Le misure cautelari e i precedenti

La donna, ventiseienne al nono mese di gravidanza, era già sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché indagata per un altro episodio di furto in abitazione.

Il compagno, ventiquattrenne con precedenti di polizia, è stato arrestato insieme a lei. Su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.

Durante il giudizio direttissimo il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto. Alla donna è stata confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per l’uomo è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

IPA