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Eseguito un arresto per atti persecutori a Catania, dove un uomo di 34 anni è stato fermato dopo aver aggredito e minacciato la ex compagna. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando la vittima, una donna di 36 anni, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine a seguito di una situazione di forte tensione legata all’affidamento del figlio di 2 anni. L’arresto è stato eseguito per interrompere una condotta ritenuta pericolosa e reiterata nei confronti della donna.

L’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato effettuato dal Nucleo Radiomobile di Catania durante un servizio di controllo del territorio. La richiesta di aiuto è arrivata alla Centrale Operativa nel tardo pomeriggio, segnalando una situazione di emergenza che ha richiesto l’immediato intervento di una pattuglia.

Giunti sul posto in pochi minuti, i militari hanno trovato la donna visibilmente scossa. Dopo averla rassicurata e verificato che non necessitasse di cure mediche urgenti, i Carabinieri hanno ascoltato la sua versione dei fatti per ricostruire quanto accaduto. La vittima ha raccontato che, durante un incontro con l’ex compagno per riprendere il figlio di 2 anni, l’uomo l’avrebbe afferrata per il collo e colpita con un violento calcio alla schiena. Solo l’intervento tempestivo di un passante ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Le minacce e le persecuzioni

La donna ha inoltre riferito di essere stata oggetto di minacce e offese ripetute da parte dell’ex compagno, anche tramite messaggi telefonici. L’uomo avrebbe anche effettuato diversi appostamenti nei pressi del luogo di lavoro della vittima. In una circostanza, la donna ha raccontato che l’ex l’avrebbe aspettata con la tasca piena di pietre, minacciando di romperle la testa se non gli avesse restituito una cassettiera rimasta nell’abitazione coniugale.

Le prove raccolte e l’arresto

Durante le indagini, i Carabinieri hanno acquisito tutti i file audio contenenti le minacce registrate dall’uomo. Questi elementi hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico del 34enne catanese. Considerata la gravità della situazione e la necessità di interrompere immediatamente la condotta lesiva, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato.

Le misure cautelari

L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per lui la misura cautelare dell’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla vittima. L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro le donne e le persone vulnerabili.

IPA