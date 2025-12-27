Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e tre denunce il bilancio di una violenta aggressione avvenuta all’interno di un supermercato cittadino, dove una lite tra parenti è degenerata in scontro fisico. I fatti sono stati ricostruiti dalla Polizia di Stato, intervenuta prontamente sul posto a Catania, dove una coppia e il padre della donna sono stati denunciati per diversi reati, mentre il compagno è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato all’interno di un supermercato cittadino di Catania. Gli agenti della squadra volanti della Questura sono intervenuti dopo aver ricevuto una richiesta urgente di aiuto, a seguito di una lite tra parenti che aveva assunto toni sempre più accesi.

La lite tra parenti e l’aggressione fisica

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la tensione sarebbe esplosa per motivi di poco conto tra gli scaffali del supermercato, quando una coppia – lui di 32 anni e lei di 28 anni – si è imbattuta nell’ex cognata. Quest’ultima avrebbe rivolto frasi offensive e irrispettose nei confronti della coppia, provocando la loro reazione. I due, infatti, avrebbero aggredito la donna, spintonandola e afferrandola per i capelli, mentre durante l’alterco sarebbero volati anche alcuni schiaffi.

La denuncia per lesioni personali

A seguito della aggressione, la donna è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. Dopo essere stata dimessa, ha sporto querela contro la coppia, che è stata così denunciata per lesioni personali in concorso. Gli agenti hanno sottolineato che, come previsto dalla legge, per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Durante l’intervento, il 32enne, in evidente stato di agitazione, si è scagliato contro uno dei poliziotti che lo aveva chiamato in disparte per ascoltare la sua versione dei fatti e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il padre della 28enne denunciato per oltraggio

Poco dopo l’arrivo degli agenti, sul posto è giunto anche il padre della 28enne coinvolta nell’aggressione. L’uomo, anch’egli in stato di agitazione, ha iniziato a inveire contro i poliziotti, deridendoli pubblicamente per il loro operato. Per questo comportamento, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale, sempre nel rispetto della presunzione di innocenza.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno ha disposto che il 32enne arrestato fosse rimesso immediatamente in libertà, in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice.

IPA