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Fatti di maltrattamenti e aggressione ai danni di una donna sono stati segnalati a Fiuggi, dove un uomo residente a Roma è stato denunciato dalla Polizia di Stato. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare la vittima e garantire la trasparenza dell’informazione, come previsto dalla normativa vigente.

I fatti accertati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella città termale di Fiuggi. Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione tramite il numero di emergenza NUE 112, che richiedeva un intervento immediato per una aggressione in corso ai danni di una donna.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima ha raccontato di aver avuto una discussione con l’ex compagno, culminata in insulti e, successivamente, in un atto di violenza fisica. L’uomo, infatti, l’avrebbe strattonata con forza.

Non si tratta di un episodio isolato: la donna ha riferito di aver già subito in passato comportamenti violenti da parte dello stesso individuo, tanto che in almeno un’altra occasione si è reso necessario l’intervento dei sanitari per prestarle le cure del caso.

L’intervento delle forze dell’ordine

La Polizia di Stato ha attivato per la vittima la procedura prevista dal “Codice Rosso”, che garantisce un percorso di tutela e assistenza immediata alle persone che subiscono maltrattamenti o aggressioni in ambito familiare o relazionale. Per l’uomo, invece, è scattata la denuncia per le condotte contestate.

Conclusioni

L’episodio di maltrattamenti e aggressione avvenuto a Fiuggi riporta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della tempestiva risposta delle istituzioni nei casi di violenza domestica. L’attivazione del “Codice Rosso” rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela delle vittime, mentre il rispetto delle garanzie processuali per gli indagati resta un principio imprescindibile dell’ordinamento italiano.

IPA