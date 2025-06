Incontra per caso il cognato in metro a Roma e lo accoltella per un debito di 50 euro: non lo vedeva da 4 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non si vedevano da 4 anni e quando si sono incontrati per caso hanno dato vita a una accesa discussione, a quanto pare per un debito di 50 euro. La lite è degenerata e uno dei due ha accoltellato l’altro, suo cognato. È accaduto a Roma, nella metropolitana. L’aggressore, un 42enne egiziano, è stato arrestato dalla polizia.

Accoltella il cognato nella metro a Roma

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 giugno lungo la banchina della stazione Tiburtina della metropolitana B di Roma.

Protagonisti della vicenda, riporta Roma Today, sono un 42enne egiziano e il cognato, suo connazionale di 40 anni.

Il 42enne che ha ferito a coltellate il cognato è stato arrestato dalla polizia.

L’incontro per caso dopo anni e la lite

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata da Ansa, i due non si vedevano da circa 4 anni e si sono incontrati per caso sulla banchina della metro.

Quando uno dei due ha rammentato all’altro il suo presunto debito di 50 euro, risalente a 4 anni prima, è scoppiata una accesa discussione tra i due.

L’insistenza da parte del creditore nel pretendere quanto dovuto e il rifiuto dell’altro hanno fatto degenerare il litigio.

La lite è finita nel sangue quando il 42enne ha tirato fuori un coltello e ha colpito il cognato.

Lanciato l’allarme, il personale di vigilanza presente nella stazione è intervenuto per dividere i due. Sul posto sono poi arrivati la polizia e il personale sanitario del 118.

Arrestato 42enne

I due, entrambi feriti, sono stati portati al pronto soccorso per le cure del caso.

Nel frattempo gli agenti della Questura di Roma hanno recuperato e sequestrato il coltello usato nell’aggressione e ascoltato il racconto delle persone presenti per ricostruire quanto accaduto.

Una volta dimesso dall’ospedale, il 42enne è stato arrestato con le accuse di minacce e lesioni aggravate.