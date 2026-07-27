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Un arresto con recupero dell’intera somma estorta, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Verona, dove una cittadina italo-marocchina è stata fermata con l’accusa di estorsione ai danni di un uomo veronese. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica scaligera e si inserisce in un più ampio piano di contrasto ai reati contro il patrimonio.

La vicenda a Verona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 23 luglio 2026, quando la Squadra mobile della Questura di Verona ha dato esecuzione all’arresto di una donna, ritenuta responsabile di una grave estorsione.

Gli investigatori hanno ricostruito come la donna, che esercita l’attività di escort, avesse instaurato rapporti sessuali a pagamento con la vittima, un uomo residente in città.

Il ricatto e le minacce

Dopo gli incontri, la donna ha ricontattato l’uomo, avanzando una richiesta di una notevole quantità di denaro contante. La richiesta era accompagnata da minacce: in caso di rifiuto, la donna avrebbe sporto una falsa denuncia per violenza sessuale e accusato la vittima di averle trasmesso una malattia inesistente.

Sotto la pressione delle continue minacce e della forte coercizione psicologica, l’uomo si è visto costretto a cedere al ricatto.

L’appuntamento e l’intervento della Polizia

La vittima ha quindi concordato un appuntamento nel centro storico di Verona per la consegna del denaro. Gli agenti della Squadra mobile, impegnati in un servizio di osservazione e pedinamento, hanno monitorato a distanza l’incontro.

Non appena l’uomo ha consegnato il denaro e la donna si è allontanata a piedi, i poliziotti sono intervenuti, riuscendo a bloccarla tempestivamente.

Recupero del denaro e arresto

La perquisizione immediata ha permesso di recuperare l’intera somma di denaro che era stata appena consegnata dalla vittima. Gli investigatori hanno poi restituito il denaro all’uomo presso gli uffici della Questura.

L’attività, svolta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Verona, costituisce il risultato di un’indagine avviata subito dopo la denuncia presentata dalla persona offesa.

L’arrestata è stata condotta presso la casa circondariale di Verona-Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. L’operazione si inserisce in una più ampia progettualità della Squadra mobile, mirata alla repressione dei reati contro il patrimonio.

IPA