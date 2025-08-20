Incontro Putin - Zelensky, rebus su dove sarà il vertice per la pace: da Mosca a Budapest, c'è l'Austria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non è ancora stata decisa la sede dell’atteso possibile incontro tra Putin e Zelensky per la pace tra Russia e Ucraina. Tra le ipotesi, oltre a Ginevra, Budapest e Mosca, figura anche Vienna. Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha ricordato la “lunga tradizione” della città nell’ospitare incontri politici di rilievo.

Dove si terrà il vertice per la pace tra Putin e Zelensky

L'”abituale” Ginevra in Svizzera e Budapest in Ungheria sono, come riportato da La Repubblica, tra le principali ipotesi nel toto-sede del vertice per la pace tra Putin e Zelensky. Ma non sono le uniche.

Il presidente russo avrebbe suggerito Mosca come location dell’incontro con Zelensky, stando a quanto riportato da Afp da due fonti a conoscenza del contenuto della telefonata tra Trump e Putin. Secondo le stesse fonti, il presidente dell’Ucraina avrebbe risposto di “no” alla proposta russa.

ANSA

Una foto del recente incontro Zelensky – Trump.

La portavoce della Casa Bianca, Karolinea Leavitt, in un briefing con la stampa, non ha commentato l’indiscrezione su Mosca: “Ci sono molte opzioni”, ha detto.

Secondo Politico, la Casa Bianca starebbe pianificando un possibile trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky a Budapest.

Vienna si candida per ospitare il vertice Putin – Zelensky

Anche l’Austria, oltre alla Svizzera, ha dato la sua disponibilità a ospitare il possibile incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky per la pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato il cancelliere Christian Stocker, che ha ricordato la “lunga tradizione” di Vienna, che ospita anche diverse organizzazioni internazionali, come l’Aiea, l’Opec, l’Osce.

“Se i negoziati si terranno a Vienna, contatteremo la Corte penale internazionale (che ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del presidente russo, ndr) per chiarire la questione” e “permettere al presidente Putin di parteciparvi”, ha dichiarato Christian Stocker in una dichiarazione rilasciata ai media.

Trump ha cancellato le vacanze per i colloqui per la pace tra Russia e Ucraina

In attesa di sviluppi sui colloqui per la pace in Ucraina, il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha deciso di cancellare le sue vacanze nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey.

“Di solito questo è il periodo in cui il presidente va in vacanza, ma non questo presidente. Ha una missione, vuole che le cose si muovano in fretta e battere il ferro finché è caldo”, ha spiegato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.