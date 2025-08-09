Incontro tra Trump e Putin il 15 agosto in Alaska, retroscena sul no a Roma e possibile svolta in Ucraina

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il presidente Usa Donald Trump e il numero uno della Russia Vladimir Putin si incontreranno il 15 agosto in Alaska. Lo ha reso noto il capo della Casa Bianca e la notizia è stata confermata dal Cremlino. Nelle scorse ore era emersa la possibilità che i due si vedessero a Roma, ma da Mosca era arrivata una secca smentita.

L’annuncio di Trump sull’incontro con Putin in Alaska

La sede dell’incontro faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin è stata decisa. Il presidente degli Stati Uniti d’America ha annunciato via Truth che incontrerà il suo omologo russo il prossimo 15 agosto in Alaska.

La scelta della location non è certo casuale: l’Alaska è il territorio acquisito dagli Usa oltre un secolo e mezzo fa proprio dalla Russia. Il meeting del 15 sancirà il ritorno di Putin negli Stati Uniti dopo quasi 10 anni: l’ultima visita del leader del Cremlino negli Usa risale, infatti, al settembre 2015.

Putin e Trump si incontreranno il 15 agosto in Alaska.

La conferma dalla Russia sull’incontro tra Trump e Putin

La notizia dell’incontro tra Putin e Trump il prossimo 15 agosto in Alaska è stata confermata dal Cremlino.

Come riportato dall’agenzia Interfax, il consigliere del leader russo, Yuri Ushakov, ha dichiarato: “Russia e Usa sono vicini di casa, confinanti. Appare del tutto logico che la nostra delegazione attraversi semplicemente lo Stretto di Bering e che un vertice così importante e atteso dei leader dei due Paesi si tenga in Alaska”.

Ushakov ha poi annunciato: “Il Cremlino si attende che, dopo l’Alaska, il successivo incontro tra Putin e Trump si svolga in territorio russo. L’invito è già stato esteso al presidente degli Stati Uniti”.

Il no dalla Russia all’incontro tra Trump e Putin a Roma

Nelle ore precedenti all’annuncio di Donald Trump, Fox News, emittente considerata vicina alla Casa Bianca, aveva lanciato un’indiscrezione secondo cui l’incontro tra il presidente Usa e Vladimir Putin avrebbe potuto avere luogo a Roma.

A stretto giro di posta era arrivata, però, la smentita da una fonte all’agenzia russa Tass, secondo cui l’incontro Trump-Putin “non si sarebbe svolto in Europa”.

Putin, peraltro, per il diritto internazionale, è un ricercato internazionale e andrebbe arrestato nel momento in cui mettesse piede in Italia.

Cosa succederà ora tra Usa, Russia e Ucraina

C’è attesa, ora, per conoscere le prossime mosse di Usa, Russia (e Ucraina) in vista dell’incontro del 15 agosto.

Axios ha reso noto che funzionari americani, ucraini e di diversi Paesi europei si incontreranno nel weekend nel Regno Unito con l’obiettivo di trovare una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin.

Su Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto: “Gli ucraini difendono ciò che è loro. Ovviamente, non daremo alla Russia alcuna ricompensa per ciò che ha fatto. La risposta alla questione territoriale ucraina è già nella Costituzione dell’Ucraina. Gli ucraini non regaleranno la loro terra all’occupante”.

Stando a quanto riferito dal Wall Street Journal, il presidente russo Putin avrebbe presentato una proposta all’amministrazione Trump per il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento a livello globale delle sue rivendicazioni.

Zelensky, dopo l’annuncio di Trump sull’incontro con Putin, ha scritto anche: “L’Ucraina è pronta a prendere decisioni concrete che possano portare alla pace. Qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione che escluda l’Ucraina, è una decisione contro la pace e non porterà a nulla. Sono decisioni morte, non funzioneranno mai. Abbiamo bisogno di una pace reale, viva, che le persone rispettino”.